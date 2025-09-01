美國「屍體經紀」淪商機 遺體遭粗暴切割 被批形同「現代盜墓」︱Yahoo

部分民眾因出於科學研究或教育目的，希望在死後捐出遺體。（資料相片）

【Yahoo新聞報道】美國存在一個極具爭議的產業：屍體捐贈與買賣。部分民眾因出於科學研究或教育目的，希望在死後捐出遺體，然而在缺乏嚴格規管下，這種需求卻衍生龐大的商業網絡，涉及所謂「屍體經紀」的行業，遭批評形同現代盜墓。

公司帶走屍體無妥善對待

根據《BBC》報道，德州男子哈羅德（Harold Dillard）2009 年因癌症入住安寧院，在一家名為 Bio Care 的公司遊說下，決定捐贈遺體作醫學用途。他死後，公司隨即將屍體帶走，承諾把未被使用的部分火化，並將骨灰交還家屬。

然而數月後，哈羅德的女兒卻接到警方通知，父親的頭顱在倉庫內被尋獲，場內還有逾 100 件來自 45 具屍體的殘肢，部分疑遭電鋸等粗暴工具切割。女兒憶述，原以為父親的遺體會被妥善對待，現卻形同「肢解」。Bio Care 其後倒閉，相關負責人亦未被檢控，因當地法律並無明確規管。

哈羅德捐贈遺體作醫學用途，公司將未被使用的部分火化，並將骨灰交還家屬，但被發現遺體無妥善對待。（資料相片）

殯儀館合作介紹家屬 推薦費達1000美元

美國的「非移植用途遺體庫」長年在法律灰色地帶運作。這些公司會向死者家屬取得屍體，分割後再出售予醫學院或醫療器械公司，例如用於訓練外科醫生或測試人工關節。雖然美國《統一解剖捐贈法》禁止直接販賣人體組織，但卻容許企業收取「處理費」，變相為牟利留下空間。有調查發現，部分殯儀館甚至與屍體經紀合作，介紹死者家屬給對方，再收取高達 1,000 美元（約 7,800 港元）的推薦費。

坊間有批評聲音指，這種做法形同現代盜墓。據統計，2011 至 2015 年間，美國私營屍體經紀至少獲得 5 萬 具屍體，拆分成超過 18.2 件組織部位，甚至出口到全球逾 50 個國家，包括英國。批評者指，鬆散的制度讓死者家屬無從追討，即使發現遺體處理不當，亦難以追究。

有專家認為，屍體除了用於教學，亦推動過人工關節、心臟起搏器及機械手術等技術的誕生。（資料相片）

倡全面禁止營利性屍體買賣

不過，也有聲音強調，屍體捐贈對醫學教育及科研仍不可或缺。美國加州大學解剖捐贈計劃主管施密特（Brandi Schmitt）表示，去年該校接收 1,600 具全身捐贈，並有近 5 萬人在生前登記。她指出，屍體除了用於教學，亦推動過人工關節、心臟起搏器及機械手術等技術的誕生。部分業界人士則認為，真正問題在於缺乏規範，導致不良公司玷污行業聲譽。

專家建議美國或可仿效歐洲，全面禁止營利性屍體買賣，只允許收取合理的處理費用。不過，有學者認為若即時全面禁止，遺體供應恐不足，需透過提高大眾對捐贈意識的宣傳來彌補缺口。儘管虛擬實境技術正逐漸應用於醫學訓練，但仍未能完全取代真實屍體。短期內，對遺體的需求及相關利益仍將持續存在。