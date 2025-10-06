美國「污糟蔬果」最新名單 黑莓及薯仔殘留農藥 菠蘿最乾淨︱Yahoo

蔬果是健康飲食的重要基礎。

【Yahoo新聞報道】美國環保工作組公布最新「污糟十二蔬果」（Dirty Dozen）名單，顯示超過 90% 的樣本檢測出潛在有害農藥殘留，其中黑莓及薯仔首次上榜，菠菜則蟬聯榜首。報告同時列出「十五種乾淨蔬果」，由菠蘿奪得榜首，反映不同蔬果在農藥殘留方面存在明顯差異。專家提醒，雖然蔬果是健康飲食的重要基礎，但消費者可因應食用頻率考慮選擇有機產品，以減少農藥攝入風險。

菠菜蟬聯「最污糟十二種蔬果」榜首

有機飲食助減體內農藥代謝物

綜合外媒報道，EWG 自 2004 年起每年根據美國政府對非有機農產品的檢測數據，發表《消費者農藥指南》，以協助公眾了解農藥風險。該機構副主席兼科學部主管 Alexis Temkin 表示，指南旨在幫助消費者「多吃蔬果，同時減少農藥接觸」。她指出，多項學術研究證明，從傳統飲食改為有機飲食的人，體內農藥代謝物水平會明顯下降。

最新名單中，農藥殘留最嚴重的依次為菠菜、士多啤梨、羽衣甘藍（包括芥菜及芥藍）、提子、桃、櫻桃、油桃、梨、蘋果、黑莓、藍莓及薯仔。黑莓是首次被美國農業部檢測，而薯仔則因使用植物生長調節劑氯丙胺（chlorpropham）而重新上榜。Temkin 解釋，該化學物質在歐盟已被禁止，主要用於防止薯仔在儲存或運送期間發芽，因為在收成後使用，導致農藥殘留濃度偏高。

菠蘿登最乾淨榜首

她補充，部分樣本檢測出超過 50 種農藥，EWG 今年亦更新評估方式，納入毒性指標，並比較各種農藥的濃度與動物實驗中的有害劑量比值。與「污糟十二樣」相比，屬於「十五種乾淨蔬果」（Clean Fifteen）的蔬果普遍農藥殘留較少。

今年的「乾淨十五樣」榜首是菠蘿，其後依次為粟米、牛油果、木瓜、洋蔥、冷凍甜豆、蘆筍、椰菜、西瓜、椰菜花、香蕉、芒果、紅蘿蔔、蘑菇及奇異果。Temkin 指出，農業部檢測時會模仿消費者處理方式，包括以清水沖洗約 15 至 20 秒，或削去果皮，這亦是部分蔬果殘留量較低的原因。

所有蔬果食用前都應清洗

美國食品及藥物管理局（FDA）提醒，所有蔬果，包括有機產品，食用前都應清洗。堅硬蔬果如紅蘿蔔、青瓜、蜜瓜及薯仔可用乾淨的蔬果刷在流水下擦洗；其他蔬果則可輕輕搓洗。毋須使用漂白水、肥皂或清潔劑，以免被蔬果吸收。

多項研究指出，農藥暴露與早產、胎兒畸形、自然流產及基因損傷有關。長期接觸農藥的農民風險最高。一項 2022 年的綜合分析發現，曾暴露於農藥的工人出現 DNA 損傷的機率高近五倍。另一項 2024 年的研究則顯示，幼年時期接觸農藥的兒童，其神經發展較差。美國兒科學會警告，孕期暴露於農藥可增加胎兒缺陷、低出生體重及胎死風險，兒童時期暴露則與注意力、學習問題及癌症有關。