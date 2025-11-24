美國「自由分娩協會」被揭提供錯誤分娩建議 涉多宗嬰兒死傷 業務收益逾千萬美元︱Yahoo

自由分娩協會 instagram 有 13 萬粉絲。

【Yahoo新聞報道】在美國北卡羅來納州營運的商業組織「自由分娩協會」（Free Birth Society，簡稱 FBS），推廣孕婦在沒有助產士或醫生在場的情況下分娩，但在《衛報》長達一年的調查中，發現這個組織涉及全球多宗嬰兒死亡事件。FBS 由兩名陪產員（doulas）轉型為 KOL 的薩爾達亞（Emilee Saldaya）和克拉克（Yolande Norris-Clark）領導。

FBS 透過銷售自由分娩教學影片指南、提供孕婦付費會員群組，以及營運兩所線上學校培訓「激進分娩守護者」（radical birth keepers）和「正宗助產士」（authentic midwives）來賺取利潤。有醫學專家審視 FBS 資料後一致認為，協會向孕婦提供的資訊存在醫學上的錯誤、誤導或危險。這些例子包括錯誤宣稱剪臍帶零感染風險、錯誤指導如何處理罕見但可能致命的「肩難產」，以及鼓吹對新生兒復甦採取消極態度，這可能導致嬰兒長期神經損傷甚至死亡。

自由分娩協會推廣孕婦在沒有助產士或醫生在場的情況下分娩。（Free Birth Society ig）

48 宗死亡及嚴重個案與 FBS 有關

調查識別出共 48 宗晚期死胎、新生兒死亡或其他嚴重傷害的個案，涉及曾參加 FBS 課程或在播客中出現的母親或分娩陪同者。大多數傷害個案發生在美國和加拿大，但也包括瑞士、法國、南非、泰國、印度、澳洲、英國和以色列的分娩個案。

如果上述個案獲得醫療支援，雖難以斷言結果會否不同，但在其中 18 宗經過深入訪談，發現有證據顯示 FBS 在母親或分娩陪同者的決策中扮演重要角色，可能導致本來可以避免的悲劇。

自由分娩協會設有博客節目。

分娩期間透過電話或訊息提供建議

FBS 行政總裁薩爾達亞有時透過電話或訊息，直接為正在分娩的婦女提供建議。在 2018 年， Lorren Holliday 成為已知首位與 FBS 相關並失去嬰兒的母親，稱分娩期間薩爾達亞曾向她提供建議。惟薩爾達亞否認稱：「我根本不認識這個女人」。

《衛報》的調查審視薩爾達亞與 Holliday 在她五天包括分娩期間的超過 100 條訊息，在出現多個醫療緊急情況時，薩爾達亞仍鼓勵她繼續，她的女兒 Journey Moon 最終死亡。最終薩爾達亞給予她一份文件，以欺騙醫院職員有關分娩的細節。

在 2024 年，薩爾達亞亦透過電話和短訊向維珍尼亞州的母親 Haley Bordeaux 的朋友提供建議，Bordeaux 雖然誕下健康嬰兒，但因嚴重妊娠毒血症而中風數次，導致暫時失明。

估計賺取超過 1,300 萬美元

報道指，由於產科醜聞、對過度醫療化分娩方式的擔憂，以及部分個案涉及疏忽和產科暴力，為 FBS 創造了市場。薩爾達亞和克拉克利用這些擔憂，指責醫生和助產士「破壞」婦女的分娩、性侵和「插弄」（fingering）母親，甚至犯下「謀殺」。

FBS 估計自 2018 年以來已產生超過 1,300 萬美元的收入，其「激進分娩守護者學校」為期三個月的 Zoom 課程，收費 6,000 美元，而「母權分娩助產學院」（MatriBirth Midwifery Institute，簡稱 MMI）為期一年的課程，收費 12,000 美元。近 1,000 名學生已從這些課程畢業。

在今年 5 月，FBS 在 Instagram 上發布了免責聲明，稱其內容僅供「教育和資訊」用途，不旨在診斷、治療、治癒或預防任何與懷孕或分娩相關的醫療狀況。薩爾達亞和克拉克亦反駁對其業務及對母嬰構成風險的批評。克拉克最近稱批評者為「可憐的失敗者」，並為 FBS 辯護稱這是「可營運的最道德的企業」。

《衛報》調查發布後，薩爾達亞在 Instagram 上發布聲明，批評「他們會試圖抹黑你。他們會撒謊。他們會試圖壓制他們不理解的事物。」