美國主播母親疑遭綁架 門鐘片段成功復原現蒙面持械人 警方扣留一人問話︱Yahoo

一名戴上面罩且持有槍械的人士曾在案發當晚出現。 Pima County Sheriff's Department/Handout via REUTERS.

【Yahoo新聞報道】美國《NBC》女主播薩凡納（Savannah Guthrie）的母親古斯里（Nancy Guthrie）在 1 月 31 日於圖森（Tucson）家中離奇失蹤，執法部門在案發初期因門鐘錄影系統缺乏訂閱服務而未能取得現場影像，令調查一度陷入僵局。然而，Google 工程師隨後透過技術手段，成功從系統後台復原殘餘數據，發現一名戴上面罩且持有槍械的人士曾在案發當晚出現，並故意利用門前的植物遮擋攝錄鏡頭。

古斯里（Nancy Guthrie）(Photo by Brandon Bell/Getty Images)

Google 工程師修復門外錄影系統

綜合外媒報道，居住美國亞利桑那州、84 歲的古斯里 1 月 31 日家中離奇失蹤，聯邦調查局近日公開從住所門外錄影系統取得的片段及相片，畫面可見一名戴面罩、持槍人士在其門外出現，並疑似伸手觸碰鏡頭，其後拾起前院植物遮擋鏡頭。

案件的影像資料一度因缺乏訂閱服務而未能取得現場影像，其後在 Google 工程師技術協助下，從系統後端的殘留數據恢復部分畫面。隨著關鍵片段曝光，當局接獲大量舉報線索，調查隨即進入新階段。當地警方與聯邦調查局人員在圖森以南約 60 英里、鄰近墨西哥邊境的里奧里科（Rio Rico）扣留一名男子，並封鎖當地路段。當局指，該名人士是在一次交通截查期間被帶走問話，目前未被起訴。

警方在向附近鄰居問話。 REUTERS/Rebecca Noble

被擄走時可能曾受傷流血

一名居住在里奧里科的女子 Josefina 表示，當局接獲線報指古斯里可能在其住所，遂入內搜查。她稱已表明「無人藏在屋內」並同意警方入屋檢查，並指當局調查她的女婿，她相信對方與案件無關。

專家分析指出，由於古斯里被擄走時可能曾受傷流血，人員正利用化學試劑在涉案車輛及房屋搜尋血跡，並透過車輛的電子數據與輪胎痕跡追蹤其行蹤。

懸紅 5 萬美元緝凶

聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）透露，目前正鎖定多於一名嫌疑人士，執法部門正努力排除無關人員，並核實近期寄往傳媒機構的勒索信真偽。據報指，與勒索信相關的一個比特幣（Bitcoin）帳戶近期曾有活動紀錄，但該帳戶內的餘額少於 300 美元（約 2340 元）。

古斯里的女兒、美國《NBC》女主播薩凡納（Savannah Guthrie）在社交媒體發文，表示家人雖然深感憂慮，但仍然堅信母親尚在人間。目前當局已發布印有蒙面嫌疑人士影像的新海報，並懸紅 50000 美元徵求任何有助破案的資訊，務求盡快尋回失蹤者並將涉案人士繩之於法。