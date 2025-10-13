美國企業完成先進固體火箭發動機靜態點火測試

最近，美國兩家企業進行了一次先進固體火箭發動機的靜態點火測試，這項測試由雷神公司（Raytheon）和安杜利爾（Anduril）共同執行，屬於美國空軍研究實驗室彈藥局的合同的一部分。這款固體火箭發動機的設計特點是高加載顆粒（Highly Loaded Grain，簡稱 HLG）配置，這是一項在空對空武器系統推進技術方面的重要進展。測試驗證了安杜利爾建造的重壁固體火箭發動機在 HLG 配置下的性能，顯示出其在推進技術上的突破。

雷神公司強調，該公司一直在與國內外合作夥伴合作，以提升美國本土火箭發動機的製造能力。這次測試不僅僅是一項技術成就，更是為固體火箭發動機建立一個更強大和適應性更強的供應基礎，能夠迅速應對新興的國家安全需求。雷神的進階技術總裁科林·韋蘭（Colin Whelan）表示，這一測試的成功展示了公司在防務技術生態系統擴張方面的努力，以應對火箭發動機供應鏈中的關鍵限制。

安杜利爾指出，這一設計能夠顯著增加能量推進劑的容積，從而提高特定脈衝並增強發動機性能。這些改進直接轉化為更遠的射程和更大的戰術優勢，對於美國及其盟友的軍事人員來說意義重大。安杜利爾的高級副總裁尼爾·瑟古德（LTG (ret.) Neil Thurgood）表示，設計和點火一個高加載顆粒火箭發動機是固體火箭發動機行業中技術要求最嚴苛的任務之一。能夠達成這一結果展示了安杜利爾工程團隊的強大實力，並證明了其在一個由少數供應商主導的領域中提供高性能推進解決方案的能力。

安杜利爾在密西西比州啟用了其全規模固體火箭發動機生產設施，這一成功的靜態點火測試反映了安杜利爾對恢復和擴大美國固體火箭發動機工業基礎的廣泛投資。該設施得到超過 7,500 萬美元（約 HK$ 585,000,000）的私人投資支持，將為盟友的固體火箭發動機製造帶來急需的規模、韌性和創新。通過這一推進系統的成功推進，安杜利爾正在幫助塑造空中發射武器的下一個時代，為軍事人員提供在戰場上占據優勢所需的速度、射程和精確度。

