新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
美國伊利諾州州長抨擊川普 稱派兵進駐城市是入侵
（法新社芝加哥31日電） 美國伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）今天表示，總統川普派遣軍隊進駐美國城市的終極目標，是為了要阻止或操弄2026年的期中選舉，稱這樣的部署行動是一種「入侵」。
川普前所未見地派遣軍隊在洛杉磯巡邏，以壓制反對他驅逐移民行動的抗議活動，並在華府打擊他所謂失控的犯罪問題。川普表示，正在考慮向巴爾的摩（Baltimore）、芝加哥（Chicago）和其他城市派遣軍隊。
民主黨籍的普里茨克指出，川普政府並未與伊州官員協調相關計畫，而共和黨籍的川普揚言派兵的其他城市，也同樣由他的政治對手掌控。
普里茨克在哥倫比亞廣播公司（CBS）週日晨間節目「面對全國」（Face the Nation）中指出：「他想要阻止2026年的選舉，或者坦白說，掌控這些選舉。他會乾脆聲稱這些選舉有問題，然後他手上有部隊，就能掌控局勢。」
普里茨克表示，任何違反州政府意願部署部隊的行動，「他們要是真的這麼做，就會是美軍的入侵」。
國土安全部長諾姆（Kristi Noem）稍早向哥倫比亞廣播公司表示，她會增加美國移民暨海關執法局（ICE）在伊州的資源，但派遣國民兵（National Guard）或其他部隊的決定權在於川普。
川普一如既往地尖刻駁斥普里茨克先前的批評。
川普昨天在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「上週末芝加哥有6人喪生，24人遭槍擊，而軟弱又可悲的伊利諾州州長普里茨克卻說他在預防犯罪方面不需要幫助。」
川普寫道：「他瘋了！他最好快點處理好，否則我們就要來了！」
華府正在進行的軍隊部署行動已進入第3週，哥倫比亞廣播公司指出，當地犯罪率急劇下降，凶殺案下降41%，搶劫案下降69%，劫車案下降83%。
其他人也在看
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
《績後》一文綜合券商於比亞迪(01211.HK)公布業績後最新目標價及觀點
比亞迪(01211.HK)今早(1日)裂口低開8.04%報105.2元，最新報107.4元下滑6.1%，成交額73.35億元。摩根士丹利發表報告指，比亞迪第二季業績低於該行及市場同業預測，第二季毛利率按季跌3.8個百分點至16.3%，錄自2022年第二季以來最低水平，大幅不及預期，未來增長仍受限於中國的不確定性與全球機遇。缺乏可預測性可能會在短期內壓制股價，下調對目標價由146元降至137元，相當預測明年市盈率21倍，維持「增持」評級。AASTOCKS ・ 2 小時前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 23 小時前
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
胡杏兒老公李乘德「復出」夜蒲守規矩 洪天明滿場飛同老婆激咀
胡杏兒同老公李乘德Philip結婚多年，婚後先後誕下大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），一家五口溫馨幸福。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 分鐘前
【新聞點評】從會展3活動看香港定位
本港經濟前景不明朗，很多人關注未來發展何去何從。恰巧在剛過去周末，友人傳來一張照片，內容是灣仔會展中心俗稱「水牌」的資訊板，顯示有3項大型活動同時舉行，分別是「Bitcoin亞洲峰會2025」、「亞洲成人博覽」和一個歷史展覽。信報財經新聞 ・ 9 小時前
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價
豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！YAHOO著數 ・ 3 小時前
阿里績後股價急彈逾16% 首財季業績符預期 研發新AI晶片
阿里巴巴(9988.HK)上周五(29日)收市後公布首財季收入增近2%至2,477億元人民幣，符合預期。研發新AI晶片消息刺激阿里美股(BABA.US)急彈12.9%至135美元，今日(1日)阿里港股高開14.95%，最高見137.5元。現報134.4元，升16.16%，成交7,219.5萬股，涉資97.23億元。AASTOCKS ・ 4 小時前
日本人長壽晚餐菜單大公開！「這樣吃」抗炎控糖又延壽，輕鬆維持體重不怕老
人們常說「你吃什麼，就成為什麼」，而日本人的飲食方式正是好好詮釋了這句話的代表。如果希望擁有如日本人般的健康體魄，不妨從今天開始調整晚餐菜單，讓這種簡單而平衡的飲食方式，成為你的日常習慣！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）
為迎接開學月，麥當勞App帶來限時「晨」著數，星期一至五只需$25即可品嚐豬柳蛋漢堡早晨套餐、炒雙蛋飽套餐或火腿扒芝士飽套餐！加碼週末仲有$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐！YAHOO著數 ・ 1 天前
點心餐突發$148！中環蓮香樓「豪華十道點心套餐」半價優惠 老香港飲茶體驗暢享經典蝦餃/燒賣/乾蒸牛肉燒賣
位於中區威靈頓街的蓮香樓，作為香港唯一逾百年歷史的老茶樓，今年已踏入第九十七年;這間滿載香港情懷的老字號，憑藉「朝六晚十」的營業時間、無知客的傳統服務、手推點心車，以及牆上的古文詩句與山水字畫，更不設貴賓房、歡迎搭台，還原經典粵式茶樓氛圍！蓮香樓正大推「豪華十道點心套餐」半價優惠，蝦餃、燒賣、乾蒸牛肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣都有，低至$148，即可細嘗充滿歲月感的老香港風味。Yahoo Food ・ 2 小時前
美國關稅重創印度！大量美國訂單被取消、工廠停工
美國國土安全部公告顯示，美國對印度商品徵收 50% 高額關稅的措施正式生效。這項關稅新政立即對印度出口造成嚴重衝擊，尤其是皮革與鑽石加工行業，訂單被大批取消，不少工廠被迫停工，當地經濟與就業形勢陷入危機。鉅亨網 ・ 1 天前
積金易10年可省500億超預期
「積金易」去年中已啟用，積金局主席劉麥嘉軒表示，過去一年多的運作顯著提升了處理強積金計劃行政工作的效率，規模效益較預期大，減費成效也見明顯。最新估計，強積金基金的行政費在「積金易」推出10年內會降低57%至65%，累計節省約400億至500億元，較原先估計的300億至400億元更多。信報財經新聞 ・ 9 小時前
古佩玲港姐決賽回應樣貌進化傳聞 自爆當年選美爭啲跣低喺台上
古佩玲（Kelly）2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，數度被指疑容貌升級。古佩玲昨晚（8月31日）出席2025香港小姐競選決賽，再次就樣貌疑似再進化指控作出回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
謝霆鋒45歲生日帶父母探店吃大餐 89歲謝賢近況曝光 精靈揮手開心舉杯
早前忙於開演唱會的謝霆鋒，於8月29日迎來45歲生日，當天他在個人微博「鋒味」上載「探店」影片，可見去了一家餐廳吃大餐，同場還有89歲爸爸謝賢（四哥）及73歲媽媽狄波拉(拉姑)，一家三口開心享用美食。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大角咀美食2025〡大角咀美食推薦10間！米芝蓮泰北菜/情調歐陸菜/高質潮州菜
大角咀美食數不完，價錢親民又餐廳種類多選擇，絕對是周末好去處！香港租金向來高企，走進旺區常見都是一式一樣的連鎖食店，想去小食店不妨轉戰大角咀，大角咀凝聚一股新食力，不論打卡Cafe、地道台食還是東南亞美食都一應俱全，可以一日三餐都安排在大角咀！今個周末，不妨來大角咀覓食，讓平日辛勞的自己得到大滿足！Yahoo Food ・ 7 小時前
黎宣逝世享年93歲 黎姿姑媽 香港電影之父黎民偉女兒《真情》演阿家深入民心
曾於《真情》演阿家（阮文娟）一角而深受觀眾歡迎嘅甘草演員黎宣驚傳逝世，傳媒向黎宣女兒查詢後證實黎宣於周四（28日）凌晨辭世，暫未知黎宣離世原因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
仲量聯行：減息救不了港商廈
本港商業房地產市場受壓，仲量聯行香港主席曾煥平表示，雖然市場憧憬美國聯儲局即將減息，惟息口下降只是緩和情況，僅「令債仔稍為舒服，但救不了他」，現時資產價值下跌屬結構性問題，短時間內無法解決，暫時不會因為減息而回升。德勤亞太應急計劃和破產業務主管合夥人何國樑預計，陸續會有更多中小型發展商無法還息及違約的情況出現。信報財經新聞 ・ 9 小時前
林家謙紅館演唱會第九場盲盒嘉賓驚喜揭盅 張栢芝久未在港演唱呼籲活在當下珍惜所愛
林家謙《White Summer》紅館演唱會第九場邀得久未露面的張栢芝擔任嘉賓，為全場觀眾揭開這個難以猜中的盲盒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前