美國伊利諾州州長抨擊川普 稱派兵進駐城市是入侵

（法新社芝加哥31日電） 美國伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）今天表示，總統川普派遣軍隊進駐美國城市的終極目標，是為了要阻止或操弄2026年的期中選舉，稱這樣的部署行動是一種「入侵」。

川普前所未見地派遣軍隊在洛杉磯巡邏，以壓制反對他驅逐移民行動的抗議活動，並在華府打擊他所謂失控的犯罪問題。川普表示，正在考慮向巴爾的摩（Baltimore）、芝加哥（Chicago）和其他城市派遣軍隊。

民主黨籍的普里茨克指出，川普政府並未與伊州官員協調相關計畫，而共和黨籍的川普揚言派兵的其他城市，也同樣由他的政治對手掌控。

普里茨克在哥倫比亞廣播公司（CBS）週日晨間節目「面對全國」（Face the Nation）中指出：「他想要阻止2026年的選舉，或者坦白說，掌控這些選舉。他會乾脆聲稱這些選舉有問題，然後他手上有部隊，就能掌控局勢。」

普里茨克表示，任何違反州政府意願部署部隊的行動，「他們要是真的這麼做，就會是美軍的入侵」。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）稍早向哥倫比亞廣播公司表示，她會增加美國移民暨海關執法局（ICE）在伊州的資源，但派遣國民兵（National Guard）或其他部隊的決定權在於川普。

川普一如既往地尖刻駁斥普里茨克先前的批評。

川普昨天在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「上週末芝加哥有6人喪生，24人遭槍擊，而軟弱又可悲的伊利諾州州長普里茨克卻說他在預防犯罪方面不需要幫助。」

川普寫道：「他瘋了！他最好快點處理好，否則我們就要來了！」

華府正在進行的軍隊部署行動已進入第3週，哥倫比亞廣播公司指出，當地犯罪率急劇下降，凶殺案下降41%，搶劫案下降69%，劫車案下降83%。