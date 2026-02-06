美國伊朗會談將登場 去年6月空襲核設施後首次

（法新社阿曼首都馬斯開特5日電） 伊朗和美國6日將於阿曼會談；華府一面希望確認伊朗核計畫等議題是否仍有外交解決的可能，同時並未排除動武選項。

這場會談稍早因地點、時間與形式出現不確定性後，雙方終於4日晚間共同宣布敲定，將是去年6月美國與以色列聯手對付伊朗並空襲核設施以來，美伊再次會談。

這場在波斯灣國家阿曼登場的會談，預計由川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）分別率領各自代表團上陣。

廣告 廣告

阿拉奇會談前在X貼文：「伊朗以清醒的頭腦與過去一年的警覺進行外交。我們本著善意參與，並堅守我們的權利。」

「既有承諾必須獲得履行。平等地位、相互尊重與互利不是口號，而是不可或缺，也是持久協議的支柱。」

伊朗表示期盼華府能「以負責任、務實且認真的態度」參與討論。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，美方代表團打算探究讓伊朗「核能力歸零」，並警告美方除了外交之外，還有許多選項可供運用。

不到一個月前伊朗還處於新一波全國性示威潮高峰。人權團體指出，伊朗當局對抗議活動進行鎮壓，造成數千人喪生。

川普先前因伊朗當局鎮壓示威者而揚言動武，甚至曾向示威者表示「援助正在路上」，但他最近幾天的談話重心則放在遏止伊朗的核子計畫；西方國家擔憂伊朗核計畫旨在製造核彈。

美國副總統范斯（JD Vance）4日接受SiriusXM專訪時表示，川普將「保留各種選項」。

范斯說：「他將與所有人對話，盡量以非軍事手段達成目標，如果他認為軍事行動是唯一選項，那他最終仍會選擇那條路。」