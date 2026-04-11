美國伊朗談判在即 德黑蘭代表團先會巴基斯坦總理

（法新社伊斯蘭馬巴德11日電） 美國準備與伊朗舉行和平談判之際，伊朗國營電視台指出，德黑蘭當局的代表團今天先於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德會見巴國總理夏立夫（Shehbaz Sharif）。

伊朗國營電視台的報導確認德黑蘭代表團先會晤夏立夫，並提到「伊朗與美國的相關安排將在這場會議結束時確定」。 伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，德黑蘭方面仍在評估美國立場，且暗示談判可能今天稍晚展開，但取決於當天事態發展。

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美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，之後巴基斯坦居間斡旋，各方同意從4月8日起暫時停火。

美國與伊朗預計稍晚在伊斯蘭馬巴德進行的談判可能涉及諸多敏感議題，其中包含濃縮鈾和荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）自由通行。