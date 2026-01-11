美國促公民即時撤離委內瑞拉 稱親政權武裝組織設路障 搜查車輛追蹤美國人︱Yahoo

親政權的武裝組織「集體組織」（colectivos）成員(Photo by Pedro MATTEY / AFP via Getty Images )

【Yahoo新聞報道】美國政府促請在委內瑞拉的美國公民立即撤離。美國國務院指出，有報道顯示當地武裝準軍事組織正試圖追蹤美國公民。

綜合外媒報道，美國國務院在 1 月 10 日發布的安全警告中表示，親政權的武裝組織「集體組織」（colectivos）成員正在設置路障，並搜查車輛，以尋找美國公民或支持美國人士的證據。警告指出，目前部分從委內瑞拉出發的國際航班已經恢復，在當地的美國公民應保持警覺，在道路行駛時需格外小心，並應儘快離開當地。

特朗普雖然表示希望未來能到訪委內瑞拉，並認為當地最終會回復安全，但國務院的警告反映出上週末特種部隊突襲行動後，局勢依然動盪。當時的行動導致多人死亡。

委內瑞拉外交部：目前處於和平與穩定狀態

雖然委內瑞拉反對派慶祝馬杜羅被美軍逮捕，但政府支持者則上街抗議，譴責美方的行動。委內瑞拉外交部發表聲明回應，指國務院的警告是基於捏造的陳述，旨在製造不存在的風險，強調委內瑞拉目前處於和平與穩定狀態。

在加拉加斯（Caracas），有記者及活動人士目睹攜帶步槍的「集體組織」成員駕駛電單車巡邏，並在市內設置檢查站。連接首都與西部邊境的道路亦設有數十個軍方及警方的檢查站。

被捕的總統馬杜羅正與妻子在美國監獄等待審訊。馬杜羅的兒子在 1 月 10 日發布的影片中稱，馬杜羅目前狀況良好，並形容他們是戰士。