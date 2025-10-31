美國促G7協同行動 以非市場策略抗衡中國稀土壟斷

（法新社多倫多31日電） 美國能源部長今天指出，七大工業國集團（G7）將須運用「非市場」策略來削弱中國在稀土生產的主導地位，並稱此為「戰略上的必要之舉」。

多倫多本週舉行的G7能源部長會議正致力協調行動，以將高科技產品所需關鍵材料的供應鏈多元化，而中國目前在這一領域擁有壓倒性的控制力。

美國能源部長萊特（Chris Wright）對記者表示：「坦白說，中國就是利用非市場手段，把其他國家排擠出這類產品製造領域，藉此取得戰略優勢。現在大家都看清了這一點。」

他說：「我們需要建立自身能力，能夠開採、加工、提煉並製造稀土元素相關產品。我們必須介入，運用一些非市場的力量。」

萊特未具體說明川普政府會採取哪類「非市場」做法。

在美國總統川普與中國國家主席習近平達成協議、北京暫停部分稀土出口限制至少一年下，英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本與美國的能源部長齊聚多倫多。

川普關稅政策雖導致G7內部關係緊張，但萊特表示，有關多元化稀土供應鏈的必要性，「各國之間並無分歧」。

本次會議東道主的加拿大能源部長霍奇遜（Tim Hodgson）表示，G7正計劃啟動一項新聯盟，以重塑全球稀土等關鍵礦物的供應格局。

這個聯盟將動員私人投資，並推行其他政策，以擴大繞開中國的關鍵礦物生產。（編譯：徐睿承）