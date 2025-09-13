美國保守派人士柯克遇刺身亡 遺孀發布聲明緬懷

（法新社華盛頓12日電） 美國保守派運動人士柯克本週稍早在校園演講時被槍殺，他的遺孀艾瑞卡今天發布聲明表示柯克的訊息和使命將「比過往任何時候都更強大、無畏、響亮且偉大」。

柯克是青年保守派組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）共同創辦人，本月10日在猶他谷大學（Utah Valley University）的活動演說時遭槍擊身亡。這場活動是「美國轉捩點」秋季大學巡迴系列的首站。

艾瑞卡（Erika Kirk）表示，儘管柯克（Charlie Kirk）突然離世，校園巡迴活動仍會持續下去。

艾瑞卡也提到自己相當認同亡夫的座右銘，那就是「永不屈服」。她說：「我們永不屈服。」

她今天在柯克的「美國轉捩點」辦公室發表談話，「在充滿混亂、懷疑和不確定性的世界裡，我丈夫的聲音將永存，而且會比以往更響亮、更清晰，他的智慧將永垂不朽。」

艾瑞卡表示，柯克遭殺害是因為「他宣揚愛國精神、信仰與上帝慈愛的訊息」，「那些暗殺我丈夫的惡人根本不知道自己做了什麼事」，「你們以為我丈夫的使命過去就很有影響力，但其實根本不知道自己剛剛在全國乃至全世界引發了多大的風暴」。

此外，艾瑞卡感謝執法人員以及參與搜捕犯嫌的人士，她也感謝總統川普和副總統范斯（JD Vance），「總統先生，我丈夫很敬愛您，他也知道您對他的情誼」，「你們的友誼真棒」。