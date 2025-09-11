美國保守派活躍份子柯克遭槍擊身亡，特朗普下令下半旗致哀。(X)

美國保守派活躍份子、總統特朗普的支持者柯克(Charlie Kirk)，在猶他州校園出席活動期間被槍擊，送院後傷重死亡，終年31歲。特朗普在事發後一度在社交平台呼籲為柯克祈禱，約3小時後再發文宣布死訊，並下令全美下半旗致哀。

事發於當地周三(10日)中午12時許，柯克在猶他山谷大學的戶外場地出席辯論，網上片段顯示，柯克坐在一個帳篷接受關於大型槍擊案的提問，他發言時現場突然傳出槍聲。柯克中槍後，頸部大量出血，他倒地後用手按著頸部流血位置，現場人士慌忙四散。柯克之後由保安丘員帶走送院。

當局對疑犯是否落網說法不一

特朗普及副總統萬斯一度呼籲民眾為柯克祈禱，但特朗普後來發文證實柯克的死訊，形容他是偉大和傳奇人物，沒有人比柯克更了解美國青年的心，他深受所有人的愛戴和敬佩，事發後約3小時再發文宣布死訊，並下令全美下半旗致哀。

有傳媒引述消息指，有人從距離現場約182米的建築物內開槍。警方一度在現場帶走一名男子，但報道指他後來已經獲釋。聯邦調查局局長帕特爾和猶他州長考克斯指，一名疑犯被捕；州公共安全部就指，已取得現場閉路電視片段，鎖定一名身穿深色衣服的疑犯，估計他由一處天台遠距離開槍，槍手在逃。



