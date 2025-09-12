美國保守派網紅柯克槍殺案嫌犯落網 犯案子彈刻有反法西斯標語

（法新社華盛頓12日電） 美國總統川普的盟友、保守派倡議人士柯克最近在猶他州一場活動中遭槍殺。當局今天證實嫌犯已經落網，並揭露犯案子彈刻有反法西斯標語。

柯克（Charlie Kirk）近日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）演講時頸部中彈身亡，享年31歲。現場影片顯示，他當時正對群眾發表演說，突然傳出一聲槍響，他隨即癱坐椅子上，攝影機鏡頭迅速移開，現場聽眾陷入一陣恐慌。

柯克是川普（Donald Trump）重要盟友，也是知名網路名人和青年保守派運動領袖之一。他在社群媒體擁有數百萬追隨者，因剪輯手法聰明靈活、犀利因應鬧場者及意識形態對手的挑戰而深具人氣。

法新社報導，美國當局今天表示，在柯克遭到槍殺後，當局發現兩枚未使用的子彈，彈殼上刻有反法西斯標語。

猶他州州長柯克斯（Spencer Cox）在記者會上指出，其中一枚彈殼上寫著「嘿，法西斯！接招！」，另一枚則刻有「再見了，姑娘」（Bella Ciao）。據悉，這似乎是引用二戰時期義大利反法西斯歌曲「再見了，姑娘」。

柯克斯也提及，當局已抓到涉嫌槍殺柯克的嫌犯羅賓森（Tyler Robinson），9月11日晚間，羅賓森的一名家屬主動聯繫一位家族友人，這名友人隨後向華盛頓郡警長辦公室通報，稱羅賓森曾向他們坦承或暗示自己就是涉案人。

他還說，羅賓森的家屬告訴調查人員，羅賓森近年來「變得更政治化」，這名家屬回憶說，在一次晚餐聚會時，羅賓森曾提及柯克將前往猶他谷大學，並談到他為何不喜歡柯克及其觀點。

據悉，羅賓森告訴家屬，他認為「柯克充滿仇恨，並且散布仇恨」。