美國保守派網紅柯克遭槍殺 嫌犯落網身分曝光、家屬揭動機

（法新社華盛頓12日電） 美國保守派網紅柯克最近遭槍殺，震驚全美社會。當局今天證實嫌犯已經落網，並且公布他的犯罪檔案大頭照，據悉嫌犯為22歲猶他州男子羅賓森，家人稱他近年來變得「更政治化」。

柯克（Charlie Kirk）近日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）演講時頸部中彈身亡，享年31歲。現場影片顯示，他當時正對群眾發表演說，突然傳出一聲槍響，他隨即癱坐椅子上，攝影機鏡頭迅速移開，現場聽眾陷入一陣恐慌。

柯克是川普（Donald Trump）重要盟友，也是知名網路名人和青年保守派運動領袖之一。他在社群媒體擁有數百萬追隨者，因剪輯手法聰明靈活、犀利因應鬧場者及意識形態對手的挑戰而深具人氣。

猶他州州長柯克斯（Spencer Cox）今天在記者會上表示，當局已抓到涉嫌槍殺柯克的嫌犯羅賓森（Tyler Robinson）。

美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）等媒體報導，執法人員指稱，羅賓森現年22歲，是猶他州居民。

柯克斯指出：「9月11日晚間，羅賓森的一名家屬主動聯繫一位家族友人，這名友人隨後向華盛頓郡警長辦公室通報，稱羅賓森曾向他們坦承或暗示自己就是涉案人。」

他還說，羅賓森的家屬告訴調查人員，羅賓森近年來「變得更政治化」，這名家屬回憶說，在一次晚餐聚會時，羅賓森曾提及柯克將前往猶他谷大學，並談到他為何不喜歡柯克及其觀點。

據悉，羅賓森告訴家屬，他認為「柯克充滿仇恨，並且散布仇恨」。

CNN報導，執法官員表示，羅賓森的父親根據當局公布的照片，認出了自己的兒子，並打給一名年輕牧師尋求協助，這名牧師後來聯絡法警，將嫌犯拘捕。

執法當局已公布羅賓森的犯罪檔案大頭照。