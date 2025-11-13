專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
美國停產1美分硬幣 逾230年發行史畫下句點
（法新社華盛頓12日電） 美國今天鑄造最後一批供市面流通的1美分硬幣，此舉旨在節省開支，且隨時間推移，1美分面額的硬幣重要性降低。
最後一枚1美分硬幣由美國財政部司庫畢治（Brandon Beach）在費城鑄造，這標誌流通1美分硬幣長達232年的歷史正式畫下句點。
美國鑄幣局代理局長麥克納利（Kristie McNally）在聲明中表示：「雖然一般鑄造今天結束，但1美分硬幣的歷史意義將得以延續。」
對精打細算的人而言，1美分硬幣仍具法定效力，且目前流通數量約為3000億枚。
此次停產，是源於美國總統川普2月要求財政部停止生產1美分硬幣。他當時將此舉作為減少政府開支的一項舉措。
川普當時在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「長久以來，美國鑄造的1美分硬幣成本實際上超過2美分，這實在太浪費了！」1美分硬幣最初是依據1792年的「鑄幣法案」授權發行的。
早期的1美分硬幣是純銅製成，但現今的硬幣則更小，主要以鋅製成，外層鍍有銅。
根據美國鑄幣局年度報告，在2024財政年度中，1美分的製幣成本直逼3.7美分，且硬幣的製造成本已連續19個財年高於面額。
