美國允許卡達在愛達荷州空軍基地建立設施

（法新社華盛頓10日電） 美國國防部長赫格塞斯今天宣布，波斯灣阿拉伯國家卡達將獲准在美國愛達荷州的芒廷霍姆（Mountain Home）空軍基地興建1座空軍設施，供其未來駐紮F-15戰機與飛行員。

在以色列空襲卡達首都杜哈（Doha）以打擊藏身當地的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）領袖人物後，美國總統川普（Donald Trump）不久前簽署行政命令，承諾保護卡達免於攻擊。

赫格塞斯（Pete Hegseth）在卡達國防部長沙歐德（Saoud bin Abdulrahman Al-Thani）陪同下，於五角大廈宣布：「我們簽署了關於在愛達荷州芒廷霍姆空軍基地建造1個卡達皇家空軍設施的承諾書（letter of acceptance，LOA）。」

赫格塞斯指出，這座設施「將駐紮1個卡達的F-15戰機與飛行員分遣隊」，以「加強雙方聯合訓練」及「提升殺傷力和作業互通能力」。

他對沙歐德說：「這正是我們雙邊夥伴關係的又一例證。我希望您知道，...貴國可以信賴我們。」

赫格塞斯還感謝在以色列與哈瑪斯達成停火及人質交換協議的談判過程中，卡達扮演「重要」斡旋角色；並感謝卡達協助促成1名美國公民從阿富汗獲釋。