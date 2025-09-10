美國入籍試擬提高難度，或要求作文「成為美國人的意義」。(網上圖片)

美國公民和移民局(USCIS)局長埃德洛(Joseph Edlow)上周四(4日)出席活動時表示，現行入籍考試過於簡單。美國政治新聞網站Politico報道，特朗普政府計劃提高美國入籍考試難度，除提升及格門檻外，或增加作文題，作為加強審查歸化申請的最新措施。

綜合報道，埃德洛周四在華盛頓一場由移民研究中心主辦的活動中表示，現行入籍考試「太簡單」，讓一些本不符合資格的人透過「被指導」而獲得公民身分。他強調新考試不會「難到只有高學歷者才能通過」，但需更「具啟發性」，例如可能要求申請人撰寫一篇作文，說明成為美國人對他們的意義。目前申請人只需從100道考試題中回答其中10題，答對6題即可通過，並需展示基本英語能力。艾德洛批評這些題目如「說出兩個聯邦假日」、「說出一個政府分支」或「說出你所在州州長」等，標準過低，難以檢驗申請人是否真正對美國憲法有忠誠。

做法被指反映出政府預設移民在「濫用制度」

這項改革尚未立即推行，但與政府近期一系列措施相呼應。上周，USCIS宣布恢復調查申請人鄰居與同事的面談程序，此做法自老布殊政府時期已停止。艾德洛並表明，USCIS應定位為「執法機構」而非提供「客戶服務」，並宣稱要「向詐欺開戰」。USCIS同日公布將增設特別探員，與其他執法部門合作調查涉嫌詐欺的個案。艾德洛表示，這將有助確保制度完整性與國家安全。移民政策研究所專案主任、前移民與歸化局局長Doris Meissner批評說，這種做法反映出政府預設移民在「濫用制度」，這與USCIS設立初衷背道而馳，亦不符合實際情況。

