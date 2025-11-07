針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
美國兩架B-52轟炸機飛越委內瑞拉外海
（法新社華盛頓6日電） 飛航追蹤數據顯示，兩架美國B-52轟炸機今天飛越加勒比海，沿著委內瑞拉海岸飛行，這是近幾週美軍戰機第4次在加勒比海展現軍事力量。
華府針對此區涉嫌走私毒品者發動軍事行動，部署海軍與空軍力量，宣稱目的在遏止毒品走私，但已引發卡拉卡斯當局的擔憂，認為此舉目的在推翻政權。
航班追蹤網站Flightradar24的數據顯示，這兩架轟炸機沿著委內瑞拉海岸平行飛行，之後在卡拉卡斯東北方盤旋，再沿著海岸折返並轉向北方，飛往更遠的海域。
這至少是自10月中以來，美軍戰機第4次飛近委內瑞拉：B-52轟炸機之前曾執行過一次類似任務，B-1B轟炸機則有兩次。
美國也命令「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦打擊群駛往拉丁美洲，並將F-35匿蹤戰機部署至波多黎各，目前有6艘美國海軍軍艦在加勒比海執行所謂的緝毒行動。 根據美國數據，自9月初以來，美軍已對至少17艘涉嫌走私毒品船隻發動攻擊，其中包括16艘船隻與1艘半潛船，造成至少67人死亡。但美國尚未公布遭鎖定的船隻用於毒品走私或對美國構成威脅的證據。
這些行動與伴隨的軍事集結導致區域緊張升高，委內瑞拉指控華府圖謀推翻總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。
