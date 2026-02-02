美國公司將向印度軍隊交付無人機系統

一家位於加利福尼亞的公司 Shield AI 即將向一個亞洲國家交付下一代無人飛行器系統。印度已選擇 Shield AI 為其陸軍提供 V-BAT 無人機。在這個計劃下，印度陸軍將獲得 V-BAT 無人機及 Shield AI 的 Hivemind 自主軟件授權，該軟件將整合進 V-BAT 平台中。

V-BAT 是一種第 3 組垂直起降（VTOL）無人航空系統，採用導管風扇設計，具備超過 12 小時的續航能力，並搭載重燃油引擎。V-BAT 專為電子戰場設計、測試和部署，能夠以顯著低於大型第 4 和 5 組無人機的成本和後勤負擔，提供情報、監視和偵察（ISR）及打擊能力。其單引擎、封閉式旋翼設計使其能夠安全無輔助地發射。Shield AI 在印度的投資早期就已經深耕，與當地建立了戰略合作夥伴關係，旨在根據兩國政府共享的願景，為印度帶來主權防衛能力。

印度選擇 V-BAT 和 Hivemind 的決定，清晰地反映了現代軍隊在多樣化環境中所需的韌性和遠征自主能力。V-BAT 能夠在無需跑道的情況下運行，並在戰術邊緣提供長續航的情報，尤其適合在複雜環境中執行任務，從喜馬拉雅山脈到印度的海洋邊界均能有效提供 ISR 支援。其單引擎、封閉式旋翼設計還可實現從船甲板、城市屋頂和惡劣環境中的安全無輔助發射和回收。

在這項合作中，Shield AI 的 Hivemind 自主軟件將作為自主駕駛員整合至 V-BAT，實現 AI 驅動的感知、認知及超視距操作。此外，這筆交易還包括 Shield AI 的 Hivemind 自主軟件開發工具包（SDK）的授權。Hivemind 使防衛系統能夠感知、決策並行動，讓自主平台能夠適應動態環境、避免威脅並在無人類干預的情況下完成任務。根據新聞稿，該 SDK 將使主權發展、部署及評估任務自主性成為可能，並將提供給在印度的選定 Shield AI 合作夥伴，以開發針對新德里的自主解決方案。

