美國公司將為海軍陸戰隊提供新型兩棲作戰車輛

位於維吉尼亞州的一家公司即將向美國海軍陸戰隊交付數十輛兩棲戰鬥車輛（ACVs）。BAE 系統公司將提供 ACV-30 兩棲戰鬥車輛，這些車輛增強了對敵目標的火力和遠程作戰能力。該系列車輛旨在提升機動性、生存能力和適應性，特別是在兩棲作戰環境中。

這項最新的合約使 BAE 系統公司能夠繼續提供尖端的防禦解決方案，以支持任務的成功。該公司已獲得 1.95 億美元的合約，用於生產額外的兩棲戰鬥車輛（ACVs）。BAE 系統的兩棲車輛副總裁 Rebecca McGrane 表示，這項授予突顯了我們與美國海軍陸戰隊之間的夥伴關係的強大，以及我們共同承諾為部隊提供成功所需的能力。這些額外的 ACVs 將使該計劃與作戰需求保持一致，確保海軍陸戰隊隨時準備執行任何任務。

目前，BAE 系統公司正在為 ACV-人員（ACV-P）和 ACV-指揮（ACV-C）版本提供服務。根據新聞稿，ACV-P 變體可以攜帶 13 名全副武裝的海軍陸戰隊員以及 3 名乘員，而 ACV-C 變體則為海軍陸戰隊提供多個工作站，以保持戰鬥空間內的情況意識。

此外，BAE 系統公司已建造並交付三輛 ACV-回收（ACV-R）變體的生產代表測試車輛，這些車輛還包括政府在安尼斯頓陸軍兵工廠的起重機設計和集成。ACV-R 將為突擊兩棲公司提供現場維護、回收和修理能力，以支持海軍陸戰隊。

ACV-30 計劃的工作將在賓夕法尼亞州的約翰斯敦和約克，以及南卡羅來納州的查爾斯頓進行，以集成 KONGSBERG 的炮塔。該公司聲稱，這款兩棲戰鬥車輛是一種從根本上設計的可適應兩棲平台，旨在實現將海軍陸戰隊從艦船部署到岸上的複雜任務目標。

ACV 被證明比 40 年前的突擊兩棲車輛（AAV）更加有效。美國海軍陸戰隊於 2020 年 11 月 13 日批准了 ACV 的初始作戰能力。這一聲明是在 BAE 系統公司獲得 1.84 億美元合約進入全面生產之前不久發出的。這些里程碑驗證了 BAE 系統多年來與美國海軍陸戰隊合作，致力於將 ACV 能力引入戰鬥部隊的努力。

ACV 是一款真正無妥協的 8x8 兩棲平台，具備經過驗證的 H-Drive 系統，能夠在陸地和浪區提供全輪驅動的牽引力。該車輛設計得極具機動性，能夠在狹小空間內機動，並能在任何地形或環境中運行。車輛擁有防爆的車殼和能量吸收座椅，這些都是 ACV 生存系統的關鍵元素，提供優越的地雷、即興爆炸裝置（IED）、動能（KE）和上方防護能力。車輛還配備自動滅火系統。

