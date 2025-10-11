美國公司新型核燃料獲批進行關鍵測試

美國的 Lightbridge Corporation 最近宣佈，其先進燃料樣本已經完全包裝在實驗組件中，準備進入關鍵測試階段。這個實驗組件計劃於今年稍晚在愛達荷國家實驗室的先進測試反應堆（ATR）內進行輻射測試，這一過程被視為獲得最終監管批准和商業部署新燃料技術的重要步驟。

此次測試重點在於 Lightbridge 燃料，這是一種專有設計，利用了富集的鈾-鋯金屬合金。這種設計與當前全球大部分反應堆中使用的陶瓷二氧化鈾燃料截然不同。該公司認為，金屬合金的材料特性可能會提升性能，尤其是在熱傳導方面，這使得燃料能夠在較低的溫度下運行。這一特性對於反應堆的安全邊際至關重要。即將進行的輻射測試旨在收集燃料在模擬反應堆條件下的行為的經驗數據，這些數據將為美國核能監管委員會等監管機構提供所需的性能驗證，從而使新燃料能夠獲得商業電廠的使用許可。

Lightbridge 的工程副總裁 Scott Holcombe 博士表示：“這一成就使我們更接近獲得監管批准和最終商業化 Lightbridge 燃料所需的嚴格輻射測試數據。” 在愛達荷國家實驗室進行的準備工作複雜而細緻，該實驗室是美國核能研究的主要中心。這一過程涉及按照精確規格製造合金樣本，然後將其小心地裝入保護膠囊中，再將這些膠囊仔細排列並密封在最終的實驗組件內。

目前，這個實驗組件已經準備好放置在先進測試反應堆的核心內，這是一個專門設計來讓材料承受商業核電站內強烈中子輻射及惡劣物理條件的獨特設施，但在高度控制和儀器化的環境下進行。這一項目展示了一種公私合作夥伴關係，根據合作研究與開發協議（CRADA）正式化，這使得聯邦實驗室能夠與私營行業合作，加速技術創新。

INL 核科學與技術副實驗室主任 Jess Gehin 表示：“我們很高興能夠與 Lightbridge 合作，組裝這一輻射實驗。” 他指出：“這是測試和驗證 Lightbridge 先進燃料在測試反應堆環境中性能的重要一步。” 在 ATR 的輻射循環結束後，燃料樣本將被轉移到重型屏蔽的「熱室」進行輻射後檢查。這一下一階段將涉及詳細分析，以評估燃料的材料結構和完整性變化，提供關鍵數據以確定其是否適合為現有的反應堆群和新一代小型模塊化反應堆供電。

該公司之前已強調，Lightbridge 燃料不僅針對現有反應堆而設計，還在開發下一代小型模塊化反應堆（SMRs）的版本。這些努力顯示出對未來核能技術發展的承諾，為全球能源需求的滿足提供了新的可能性。

