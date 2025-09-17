美國公司測試強大核激光技術以促進鈾濃縮

Global Laser Enrichment (GLE) 最近宣布，其在美國的核燃料生產設施完成了一項大規模的鈾濃縮示範測試活動。這項測試活動於北卡羅來納州威爾明頓的 GLE 測試環路設施進行，旨在利用 SILEX 激光濃縮技術生產低濃縮鈾。該示範測試從今年五月開始，預計將持續到 2025 年，目標是生產數百磅的低濃縮鈾，並進一步推動當地的製造業基礎和供應鏈建設，以支持本土的鈾濃縮設施。

GLE 早前表示，該測試環路設施是全球唯一一個不屬於政府或大規模政府資助的鈾濃縮設施。該公司成立於 2007 年，專注於開發和商業化美國的基於激光的鈾濃縮技術。GLE 與澳大利亞的 Silex Systems 緊密合作，推進 SILEX 激光濃縮技術的商業化進程，並由 Silex Systems Limited 持有 51% 股份，Cameco Corporation 持有 49% 股份。此次測試計畫被認為是對大規模濃縮性能在操作相關條件下的關鍵驗證，該公司計劃利用測試過程中獲得的經驗，顯著推進其全規模工廠系統和設備的擴展與製造。

隨著新型核反應堆技術的出現，尤其是小型模塊化反應堆和先進反應堆，燃料設計和濃縮水平的多樣性日益增加。因此，能夠靈活應對廣泛的濃縮需求對於未來國內核燃料供應鏈的增長和多樣性至關重要。鈾是一種自然存在的元素，廣泛分佈於全球的礦床中。自然鈾通常以兩種同位素的形式存在，分別為 U-235（0.7%）和 U-238（99.3%）。Uranium-235 是在核反應堆中進行裂變以產生能量的同位素。為了提高可裂變同位素的濃度，使材料更適合用作核燃料，鈾通常需要通過濃縮過程將 U-235 同位素的濃度提高至約 5% 或更高。

過去，鈾的濃縮主要依賴氣體擴散過程，但該方法現在被認為已經過時。當前主要使用的是第二代氣體離心技術，該技術依賴於分子重量的差異來分離鈾同位素。此外，激光也能用於鈾的濃縮。該過程涉及激光選擇性激發並收集 U-235 同位素，從而提高 U-235 在初始鈾原料中的濃度。SILEX（激光激發分離同位素）過程承諾通過對氟化鈾的高選擇性激光激發，經濟有效地分離鈾同位素。GLE 表示，SILEX 過程在效率上顯著優於現有的鈾濃縮方法，並且是當前處於商業化先進階段的唯一第三代濃縮技術。

GLE 的首席執行官 Stephen Long 表示：「我們相信，在過去五個月中進行的濃縮活動使 GLE 成為下一個美國鈾濃縮解決方案。美國 20% 的電力供應來自核能，而 GLE 預計將使美國結束對脆弱的外國政府擁有的鈾燃料供應鏈的危險依賴。」該公司計劃在肯塔基州建立的 Paducah 激光濃縮設施，正是目前唯一一個正在接受核監管委員會審核的新的濃縮設施。一旦獲得許可，該設施預計將重新濃縮超過 20 萬公噸的高濃縮耗鈾，並每年生產高達 600 萬個分離工作單位的低濃縮鈾。

