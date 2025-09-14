美國公司無人機使用新型巡航武器進行打擊

最近的一次軍事測試展示了大型無人機可作為小型滯空武器的母艦的潛力。這一計劃得到推動，因為最近在美國通用原子能公司的 Block 5 MQ-9A 無人機系統上成功空中發射了一枚 Switchblade 600 滯空武器（LM）。這次發射標誌著 Switchblade 600 首次從無人機上發射，這對於無人機技術的進一步應用具有重要意義。測試於 7 月 22 日至 24 日在美國陸軍尤馬試驗場進行，展示了無人機技術與武器系統的結合潛力。

通用原子能航空系統公司（GA-ASI）與 AeroVironment 的合作，成功實現了 Switchblade 600 滯空武器的空中發射。GA-ASI 總裁 David R. Alexander 表示：“這一合作努力展示了不同無人技術的結合如何真正為戰鬥人員提供價值和效果。”利用 MQ-9A 搭載 Switchblade，使其能夠更遠離敵方武器系統，增加 SB600 的射程，從而在競爭空域中提供更大的接觸和選擇。這種技術的融合不僅提升了作戰能力，還為指揮官提供了更靈活的作戰選擇。

在成功整合 SB600 與 MQ-9A 後，通用原子能公司透露，團隊發射了兩枚滯空武器，其中一枚為無彈頭，另一枚則為高爆彈。發射後，團隊將 Switchblade 的控制權從 MQ-9A 的地面控制站轉移到靠近作戰區域的地面用戶。這一測試進一步驗證了 GA-ASI 在戰場上整合和操作多種空中發射效果的能力，包括 GA-ASI 自身和合作夥伴（如 AV）所建造的系統。根據新聞稿，這一技術在衝突中的應用為指揮官提供了風險容忍的選擇。

AeroVironment 的先進系統迅速與 MQ-9A Reaper 整合，有效驗證了技術的兼容性和穩健性。該公司表示，這次飛行測試中進行了兩次成功發射，實現了精確打擊和實時數據傳輸，包括更新的導航、控制系統和高性能有效載荷整合。AV 強調，Switchblade 滯空武器系統已在多個戰區中由不同客戶進行作戰部署。將 Switchblade 600 與 MQ-9A 整合擴展了其任務能力，加強了空地互操作性，並為地面機動操作提供了先進支持。

這一成功的整合不僅是技術上的成就，更清晰地展示了當成熟系統結合時所能創造的新操作優勢。AV 的精確打擊與防禦系統部門執行副總裁 Jimmy Jenkins 表示：“通過使 Switchblade 600 能夠從 MQ-9A 上發射並進行衛星通信控制，我們開啟了在任何時間、任何地點支持戰鬥人員的長程精確效果的新可能性。”這一里程碑強化了該公司在推進下一代滯空武器方面的承諾，旨在提供靈活、可擴展和集成的能力，以應對當今動態作戰環境的需求。

Switchblade 600 配備了領先的高解析度電光/紅外穩定傳感器和先進的精確飛行控制系統。這種滯空武器系統使戰鬥人員能夠通過管道發射進行快速簡便的部署，並具備精確打擊非視距目標和裝甲車輛的能力，無需外部 ISR 或火力資產。這意味著在未來的作戰中，滯空武器的應用將變得更加靈活和高效，為各軍種提供了更強的作戰支持。

