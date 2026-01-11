美國公司獲得合約 部署新一代監控雷達以提升航空安全

位於北卡羅來納州的一家公司即將部署下一代監視雷達，以現代化美國國家空域系統。Collins Aerospace 獲得了聯邦航空管理局（FAA）價值 4.38 億美元的合同，支持雷達系統替換計劃，這是該機構現代化美國國家空域系統努力的核心部分。該計劃是交通部全新空中交通管制系統的重要組成部分。

這家公司將提供下一代合作及非合作雷達系統，為空中交通管制員提供可靠和安全的信息，以支持其操作。新雷達將通過用統一的、具成本效益和適應性的架構替換多個舊有系統，簡化操作。Collins Aerospace 的航空電子部總裁 Nate Boelkins 表示，作為 FAA 超過 70 年的信任供應商，該公司已準備迅速部署下一代雷達系統，以用單一現代和互操作的解決方案替換過時技術。

新系統將包括 Condor Mk3，這是一款能夠直接與飛機應答器進行通信的合作監視雷達，還有 ASR-XM，這是一款通過反射信號檢測飛機的非合作雷達。這兩種雷達均已在先前的測試站認證活動中獲得合格，以滿足 FAA 的監視要求。目前已有超過 550 套 RTX 雷達系統在國家空域內運行，為大規模現代化提供了可靠的基礎。

根據新聞稿，RTX 的 Condor Mk3 和 ASR-XM 雷達系統能夠提供精確的飛機追蹤，特別是在較低的高度。次級監視雷達（SSR），也稱為合作監視雷達，通過對飛機應答器進行詢問，提供精確的飛機識別、高度和追蹤。Collins Aerospace 提供經驗證的模式 S 和單脈衝 SSR（MSSR）系統，包括下一代 Condor Mk3，支持全球民用和軍用空域。

Condor Mk3 在 Collins 成功的 SSR 傳承基礎上構建，提供高工作周期的發射器以實現卓越檢測，並具備內建的 ADS-B 解碼功能和專利算法。該系統還需要減少維護，配備更少的可更換單元，並在密集或雜亂的空域中提供可靠的性能。這一系統結合了先進的合作雷達技術和經過驗證的操作可靠性，為未來的國家空域系統做好準備。

