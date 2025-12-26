美國公司計劃利用退役核反應堆為人工智能數據中心供電

美國一間電力公司計劃利用退役的海軍核反應堆，用於位於田納西州橡樹嶺的數據中心項目。HGP Intelligent Energy LLC 此舉旨在為人工智能的快速增長提供穩定的能源供應。為此，公司已接洽能源部，預計將能夠生產約 450 至 520 兆瓦的全天候電力，足以滿足約 36 萬個家庭的用電需求。

該公司認為，這些原本設計用於提供可靠、持久能量的核反應堆，能夠適應當前傳統電網承受壓力的情況，為數據中心提供穩定的零碳基載電力。少數幾個核反應堆就能集體產生數百兆瓦的電力。美國的航空母艦和潛艇各自配備有兩個反應堆，分別是由威斯汀豪斯電氣公司製造的 A4W 單元或通用電氣製造的 S8G 類單元。根據提案，重新接線兩個反應堆的成本約為每兆瓦 100 萬至 400 萬美元，這是新建反應堆的部分成本。

HGP 的計劃包括與政府的收益分享，並設立退役基金，據彭博社報導。根據提案，少數這些反應堆可集體產生數百兆瓦的電力，足以支持能源密集型的計算設施，並減少對化石燃料的依賴。該計劃正在與美國能源部協調進行，並可能依賴聯邦財政支持，如貸款擔保，以及大量的私人投資來覆蓋搬遷、翻新和監管合規的成本。

支持者認為，與建設全新的核電廠相比，這一概念可能是一條捷徑，因為新核電廠通常面臨漫長的建設時間和高昂的成本。該提案反映出科技公司和能源開發者重新考慮核能作為穩定、低排放電力供應的增長趨勢，儘管在實用性、成本和監管方面仍存在疑問。

然而，該想法也受到專家的懷疑，專家指出海軍反應堆經過優化適合推進而非電網供電，使用高度濃縮的燃料會引發監管和安全問題，並且在其能夠在民用環境中運行之前，需要進行廣泛的重新設計和安全評估。這一非傳統的想法旨在應對大型數據中心迅速增長的電力需求，特別是那些支持人工智能工作負載的數據中心，計劃將美國海軍潛艇和航空母艦退役的核反應堆重新用於民用發電。

