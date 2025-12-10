美國公司計劃在太空建設數據中心以應對能源需求

隨著全球對生成式人工智能的興趣日益增長，科學家們警告指出，用於訓練和運行這些系統的數據中心需要耗費大量的電力，這種需求是無法持續的。今年早些時候，太空太陽能公司 Aetherflux 宣布計劃在低地球軌道建立一系列模組化的太陽能收集衛星。現在，該公司表示，將參與在軌道上建設數據中心的競賽。Aetherflux 的新項目「Galactic Brain」旨在通過將數據中心送入太空來解決在地球上冷卻數據中心所需的高能耗問題。

傳統的太空太陽能概念建議將大型陣列發射到靜止軌道。從那個高點，它們可以全天候獲取不受阻礙的陽光。Aetherflux 的與眾不同之處在於，他們計劃使用較小的衛星在低地球軌道運行。雖然這些衛星會時常被地球的影子遮蔽，但若能形成大型星座，仍然可以提供穩定的能量。該公司還計劃通過紅外激光而非無線電波來傳輸能量。

Aetherflux 最近宣布的新計劃是，該公司還計劃將數據中心發射到太空。在一份新聞聲明中，該公司表示，目標是在 2027 年第一季度左右啟動「Galactic Brain」星座的首個節點。Aetherflux 創始人兼首席執行官 Baiju Bhatt 提到，人工通用智能的競賽本質上是一場對計算能力的競爭，進而也涉及能源需求。該公司聲稱，其技術將消除地球上數據中心面臨的限制，並將其太空太陽能技術視為新項目的基礎。

Aetherflux 並不是唯一一個希望建設軌道數據中心的公司。今年早些時候，前 Google 首席執行官 Eric Schmidt 宣布收購了太空初創公司 Relativity Space，並自任首席執行官，目的是在太空中建立數據中心。10 月份，SpaceX 首席執行官 Elon Musk 表示，公司將利用其 Starlink 基礎設施在軌道上建立數據中心。他在社交媒體平台 X 上寫道：「簡單地擴大 Starlink V3 衛星的規模，這些衛星有高速激光鏈接，這將可行。SpaceX 將會這麼做。」

Aetherflux 若想與 SpaceX 競爭，仍需迎頭趕上。該公司的目標是在 2026 年的某個時候將首批太陽能收集衛星發射到低地球軌道。Aetherflux 的首席執行官 Baiju Bhatt 在 8 月也在 X 上表示，他的公司能幫助美國挑戰中國日益增長的太空主導地位。他寫道，「太空太陽能的競賽正在加速，我們打算在 Aetherflux 領先。中國對此非常重視，美國政府應優先投資於太空太陽能，以確保美國不會將能源和太空領導權拱手讓給中國。」

儘管地球軌道已經相當擁擠，但軌道數據中心或許是必要的。世界似乎在全力推進人工智能的發展，儘管這將對環境造成影響。根據高盛今年早些時候的一份報告，人工智能驅動的能源需求到 2030 年可能會上升 165%。

