美國公布「新加沙」重建計劃 沿岸打造旅遊區、建摩天大廈 特朗普：我骨子裡仍是地產商人｜Yahoo

2026年1月22日，庫許納在達沃斯世界經濟論壇年會期間介紹「新加沙」藍圖，巨型螢幕上顯示「加沙時間線」。(Photo by Mandel NGAN / AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普周四（22 日）在瑞士達沃斯為其主導成立的「和平委員會」主持簽署儀式，其後由其女婿、委員會成員庫什納（Jared Kushner）介紹「新加沙」重建藍圖，擬分階段從南部開始重建拉法、汗尤尼斯、加沙等地，沿岸將會打造旅遊區，建多達180座摩天大廈。庫許納表示，有6,000萬噸瓦礫需要清理，但認為與埃及接壤的拉法（Rafah）建設在 2 到 3年內完成是「可行的」。

特朗普：地段至關重要

由美國總統特朗普主導成立的「和平委員會」（Board of Peace），目標是結束以色列與哈馬斯（Hamas）之間的戰爭，監督當地重建。特朗普在儀式上表示，加沙擁有優越的海濱位置，若能妥善開發將會是一件好事，「我骨子裡仍是個地產商人，地段至關重要，看看這處海濱地段，這塊美麗的土地，它對很多人來說意義非凡。」

據聯合國估計，加沙境內有 81% 建築物在戰爭中遭到破壞或摧毀，和平委員會成員庫什納亦指，加沙被投下了 9 萬噸彈藥，目前有 6 000 萬噸碎片瓦礫需要清理。他強調，哈馬斯已簽署去軍事化協議，美方將會執行相關條款，「我們沒有備選方案」。

加沙城在戰爭中變成廢墟 (Photo by Saeed M. M. T. Jaras/Anadolu via Getty Images)

加沙戰爭中被投下9 萬噸彈藥

據美方公佈的發展藍圖，重建計劃將分為四個階段，由南部的拉法開始，逐步向北推進至加沙城。計劃包括在沿岸打造旅遊區，容納多達180座摩天大廈，及住宅、工業中心、公園和運動設施等。

此外，靠近埃及邊境的位置將興建新的港口和機場，並在埃及與以色列邊境交界處設立一個三方口岸，地圖同時顯示，沿以色列及埃及邊境有一條空白地帶，與特朗普「20點和平計劃中」提及的「安全警戒線」相符。和平計劃提到，以色列軍隊將駐守該處，直至加沙「得到真正安全為止」。

「新拉法」兩至三年內完成建設

其中在南部與埃及接壤的「新拉法」，將建造超過10萬套永久性住房、200多間學校、超過75個醫療設施等，庫什納指，在兩至三年內完成拉法的建設是「可行的」，目前瓦礫清理和拆卸工作已經展開。

他亦透露，華盛頓將在未來數周舉行會議，屆時將宣佈各國捐款，並為私營部門提供投資機會。庫什納同時強調，去軍事化是投資的前提，「沒有安全，就不會有人進行投資」，新成立的巴勒斯坦技術官僚政府「加沙全國行政委員會」正與哈馬斯就去軍事化進行協調。

停火以來477巴人死於空襲 特朗普警告哈馬斯必須繳械

哈馬斯曾指，拒絕在未建立獨立的巴勒斯坦國前繳械，但特朗普警告，哈馬斯必須交出武器，否則將面臨滅亡，哈馬斯亦必須交出最後一名以色列人質的遺體。

加沙全國行政委員會主席Ali Shaath 宣佈，自 2024 年 5 月起關閉的拉法口岸將於下周重新開放。惟目前加沙的局勢依然嚴峻，據聯合國數據，當地仍有近 100 萬人缺乏適當住所， 160 萬人面臨嚴重糧食安全問題。雖然在 10 月達成停火協議，但過去三個月仍有至少 477 名巴勒斯坦人因以色列空襲而死亡，而以色列方面則表示，有 3 名士兵喪生。

