美國公民遭ICE槍殺 全美高喊「ICE永遠撤出」

（法新社明尼阿波利斯10日電） 數以千計的示威者今天走上明尼阿波利斯街頭，高喊遭聯邦探員殺害的女子名字，川普政府移民打擊行動中使用武力的行為，引起社會大眾普遍不滿。 主辦單位表示，全美各地已計劃發起逾千場抗議，統一口號為「ICE永遠撤出，還古德正義」（ICE, Out for Good）。矛頭直指美國移民暨海關執法局（ICE），因該機構執行總統川普大規模驅逐行動，正深陷日益高漲的反對浪潮中。 這句口號同時意指古德（Renee Good），這位37歲的母親7日在明尼阿波利斯遭ICE探員於車內槍殺身亡。

數以千計示威者不畏嚴寒氣候，走向積雪覆蓋的公園，在槍擊現場附近集結抗議，舉著標語要求「ICE撤出明尼蘇達州」。 古德的不幸喪生在明尼阿波利斯這座民主黨票倉及全美各地，引起劇烈迴響。

波士頓一名抗議者表示：「ICE探員竟然以自衛為由朝女人的臉開槍，根本毫無道理。有膽就叫他們來這裡搞這一套，看看我們到時候會怎麼對付ICE。」 在費城，示威者冒雨從市政府一路遊行至ICE辦公室。紐約、華盛頓與波士頓等地也紛紛發起行動，各場集會分別吸引數十至數百名抗議者參與。