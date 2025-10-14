不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
美國再度打擊疑似委內瑞拉運毒船 川普稱擊斃6人
（法新社華盛頓14日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美國再度對涉嫌從委內瑞拉載運毒品駛往美國的船隻發動攻擊，擊斃了6名「毒品恐怖分子」。
截至目前，包括這起最新行動在內，這類攻擊已造成至少27人死亡，川普政府表示，這些行動有其必要性，目的在防止走私毒品流入美國。
不過，許多專家質疑，在未經攔截或盤問的情況下，在外國或國際水域對嫌疑人動用致命武力是否合法。
川普指出，最新一次打擊發生在國際水域，並補充說「這艘船隻正在運送毒品，與非法毒品恐怖網絡有關，並且沿著已知由指定恐怖組織（designated terrorist organization, DTO）使用的路線航行」。
自9月2日首度發動攻擊以來，美國也已在委內瑞拉外海的加勒比海部署軍艦，並動用飛機摧毀多艘快艇。
這些舉動導致美國與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之間的緊張情勢升高，馬杜洛宣布舉行軍事演習，讓全國進入戒備狀態，並表示美國部署海軍是為了將他趕下台。
川普表示，他的反毒政策已見成效，軍事行動可能擴展到陸上路線。
美國公布了部分打擊行動的影片，畫面顯示數艘快艇在遭擊中時，瞬間被濃煙與火焰吞沒。
