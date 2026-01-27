錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
美國冬季風暴至少造成30死 逾50萬戶無電可用
（法新社紐約27日電） 一場怪獸級冬季風暴席捲美國大片地區，帶來刺骨低溫，迄今至少造成30人死亡，超過50萬戶今天一早醒來時仍發現家中無電可用。
一股恐致命的寒冷北極氣團可能延誤災後復原工作，從新墨西哥州到緬因州，美國各地市政單位正努力清理這場風暴留下的殘局。這場風暴夾帶著大雪與強風，伴隨凍雨與冰霰。
美國國家氣象局（NWS）在社群平台X上表示，「美國北半部大片地區氣溫將持續低於冰點，直到2月1日」；南部一些不習慣寒冬天氣的州出現了「破紀錄低溫」。
雖然美國部分地區天氣已開始放晴，但東北部仍持續降雪。康乃狄克州部分地區積雪超過56公分，麻薩諸塞州波士頓降雪量也超過40.6公分。
根據各州政府與地方媒體彙整的資料，這場風暴至少造成30人死亡，死因包括失溫、交通、雪橇活動、越野型沙灘車（ATV）和除雪車相關事故。
美國聯邦航空總署（FAA）表示，在緬因州班戈市（Bangor），一架小型飛機在暴風雪中起飛時墜毀，機上7人罹難。紐澤西州一名男子被發現在雪地中失去意識，手中仍握著鏟子。
紐約市在氣溫驟降期間再傳8人死亡，當局正調查死因，目前尚不清楚是否全部與冬季風暴有關。
根據停電追蹤網站PowerOutage統計，美國南部地區電力正逐步恢復，但截至今天上午仍有超過54萬戶無電可用。其中以田納西州、德州、密西西比州與路易斯安那州受災特別嚴重。
冬季風暴使美國交通陷入癱瘓，超過9000架航班受影響。田納西州首府納希維爾市（Nashville）市長歐康奈爾（Freddie O'Connell）告訴法新社記者，該市仍有樹木因結冰過重而不斷倒塌，時而導致已恢復的電力再次中斷。
納什維爾市及美國其他城市正設立緊急取暖避難所。
美國國家氣象局氣象學家桑托雷利（Allison Santorelli）說，這次風暴災後復原特別困難，因為受災州數眾多，導致北方原本擁有較多冬季物資的州，無法支援較缺乏準備的南方地區。
