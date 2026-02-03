美國初創公司發佈全球首個大型植物模型 以 AI 技術改進農作物管理

美國初創公司 Carbon Robotics 最近發佈了全球首款大型植物模型（Large Plant Model，簡稱 LPM）。這款基於人工智能的系統利用 1.5 億個標記植物進行訓練，旨在徹底改變作物管理的方式。這個新模型為其 LaserWeeder 機器人提供動力，使其能夠在幾分鐘內識別和激光除草幾乎任何作物或田地。這套系統能夠不斷從全球機器的數據中學習，並進行即時適應。位於西雅圖的公司表示，這項突破可能幫助農民減少勞動成本、降低除草劑使用量，並提高產量。

LPM 的設計目的在於通過 Carbon Robotics 全球的 LaserWeeder 機器網絡收集的實際數據不斷改進。每次部署都會將新的植物影像回饋到系統中，增強其在多樣環境中檢測和分類植物的能力。根據 Quantum News 的報導，這個持續的反饋循環被公司形容為累積數據效應，使得性能改進能夠在整個機器網絡中共享，而不僅僅限於單個機器。LPM 不僅僅是一個靜態模型，它還是 Carbon AI 的核心，這是一個更廣泛的決策框架，支持 LaserWeeder 平台和公司的自動化拖拉機套件（Autonomous Tractor Kit，簡稱 ATK）。這些系統旨在幫助農民減少對人工和化學除草劑的依賴，同時保持或提高作物產量。

Carbon Robotics 還推出了植物簡介（Plant Profiles），這是一項個性化功能，旨在幫助農民快速調整 LaserWeeder 以適應其特定的作物、雜草和田地條件。這項工具在 LaserWeeder 系列中均可使用，能夠讓操作員通過基於平板的接口對底層的 LPM 進行微調。用戶只需通過 iPad 操作應用選擇兩到三張代表性圖片，即可觸發系統在田地中識別植物和應用激光處理的即時調整。該公司表示，這種快速的定制化能夠在操作期間實現即時優化，使機器能夠有效應對當地變化，而無需耗時的設置或重新訓練。

與許多需要大量數據輸入和長期開發周期來創建新模型的 AI 驅動農業系統不同，植物簡介旨在實現快速和簡便。通常需要幾週或幾個月才能完成的調整，現在可以在幾分鐘內完成，從而減少停機時間和操作複雜性。這項功能降低了定制的門檻，旨在幫助農民更快地從自動除草技術中獲得價值，同時在多樣的生長環境中保持精確性。一位農場經理表示，「我們在 Vidalia 洋蔥的種植床、移植和直播洋蔥中使用植物簡介。這對我們來說是一次改變遊戲規則的體驗，簡單易用的平台使我們的操作員能夠在田地中即時最大化 LaserWeeder 的性能。」

