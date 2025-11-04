美國前副總統切尼逝世 享年84歲 小布殊任內擔當副手 促使美國出兵伊拉克｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國前副總統切尼（Dick Cheney）家人周二（4日）發聲明，公布切尼去世，享年84歲。切尼於2001年至2009年小布殊（George W. Bush）任內擔任副手，被視為「美國近代史上最有權勢」副總統，及2003年反恐戰爭的主要推手，出兵伊拉克被指將美國拖入一場戰爭泥沼，引發廣泛爭議。

家人聲明：切尼教導子孫熱愛國家

家人聲明指，切尼因肺炎和心血管疾病併發症而離世，結婚 61 年的妻子Lynne、女兒Liz和Mary等在他去世時陪伴在側，並稱讚他是「偉大而善良的人，教導他的子女和孫子女熱愛國家，並過著勇敢、榮譽、愛、善良的生活。」

切尼是美國第46任副總統，他是美國共和黨重要人物，於2001年至2009年間任同黨的小布殊（George W. Bush）副手，二人共事兩屆。由於策劃、推動伊拉克「反恐戰爭」，及其鷹派立場，幾十年來，切尼一直是美國政壇舉足輕重且極具爭議的人物。

狠批特朗普「懦夫」 去年票投賀錦麗

作為強硬保守派的切尼，晚年卻因對特朗普展開猛烈抨擊而逐漸被黨內孤立。他狠批特朗普為「懦夫」 ，並指責他是共和國有史以來最大的威脅。在他傳奇的政治生涯尾聲，2024 年總統選舉中，他投票支持民主黨候選人賀錦麗。

來源：CNN