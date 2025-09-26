英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
美國加州最大宗誤判 男子被指謀殺坐冤獄 38 年終還清白 獲賠 2500 萬美元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國加州一名男子被誤判涉嫌於 1983 年性侵及謀殺一名女子，令他白白囚禁 38 年，至 2022 年他 69 歲時才被撤銷定罪。美國法院文件顯示，該名男子最終獲賠償 2500 萬美元，現年 72 歲的他回應稱：「無論幾多錢都無法彌補我失去的 38 年人生。」
美籍男子 Maurice Hastings 被控涉及 1983 年性侵及謀殺女子 Roberta Wydermyer，被判囚終身，但他由此至終堅稱自己無辜。被告 2000 年曾提出檢驗 DNA 結果，比對是否與受害人身上液體吻合，惟當年遭到拒絕。到了 2021 年，他再提出申訴堅稱自己無辜，最終 DNA 檢測發現受害人身上的精液並非屬於他。至 2022 年，當時 69 歲的 Hastings 才被法庭撤銷定罪。
代表律師：警方應謹記 瀆職代價沉重
當地執法部門其後在 DNA 資料庫發現，有關精液 DNA 與另一名涉及持械綁架及強姦女子的男人吻合，並鎖定疑犯為 Kenneth Packnett。警方之後將他拘捕，並在行動中檢獲 Wydermyer 遇害時攜帶的首飾及個人物品。
Hastings今次在訴訟，指控當年英格伍德（Inglewood）警局兩名警官，以及洛杉磯地區檢察官調查員，涉嫌誣陷Hastings。被告律師及英格伍德市發言人未有回應CNN查詢。
2023 年，加州法院裁定 Hastings 根本清白，沒有干犯任何罪行。近日的法庭文件披露，他在和解下獲賠償 2500 萬美元，創下該州史上冤案賠償金額最高的案例。Hastings 回應稱：「無論幾多錢都無法彌補我失去的 38 年人生。」但他樂見得到賠償，形容是為這條漫長道路劃上句號，並且期待展開人生新一頁。他的律師 Nick Brustin 表示：「警方應謹記，如此嚴重的瀆職行為，將會帶來沉重的代價。」
