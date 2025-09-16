美國加州立法禁學校使用「超加工食品」 校園餐單禁加糖乳酪、包裝麵包等︱Yahoo

焦點

【Yahoo健康】美國加州議會近日通過一項法案，禁止在學校餐單中使用「超加工食品」（ultra-processed foods, UPFs），被視為全美首個在法律層面上正式定義「超加工食品」的案例。

根據《衛報》報道，提出法案的州眾議員 Jesse Gabriel 亦曾推動禁止四種已在歐盟和其他國家被禁用的化學物，以及校餐中的六種人工合成食用色素，成為美國首例。迄今已有逾 20 個州效法相關禁令。

根據新法案，凡屬含有穩定劑、增稠劑、推進劑、色素、乳化劑、香料、增味劑、非營養性代糖或表面活性劑，並同時含有高飽和脂肪、鈉或添加糖的食品或飲料，將被界定為超加工食品，禁止出現在校園餐單。這類食品包括汽水、薯片、快餐、微波冷凍餐，甚至部分包裝麵包及加糖乳酪。

部分包裝麵包製作時通常加入乳化劑、穩定劑、增稠劑、色素或防腐劑，以延長保存期或改善口感，因此亦屬於「超加工食物」。
部分包裝麵包製作時通常加入乳化劑、穩定劑、增稠劑、色素或防腐劑，以延長保存期或改善口感，因此亦屬於「超加工食物」。

學者憂需更多人手及設備

不過，執行法案仍存挑戰。紐約大學營養及食品政策學者 Marion Nestle 表示，要替代超加工食品，就必須以「完整食材」取代，意味需要更多現場烹調、人手及設備，並要求聯邦補貼涵蓋額外成本。然而，Gabriel 反駁稱，加州部分學區已改用較天然替代品，反而節省了開支，例如將多種化學成分混合的糖漿，換成單一成分的楓糖漿。

環境工作組織（Environmental Working Group）副總裁 Bernadette del Chiaro 則認為，加州的舉措可能帶來「加州效應」，透過影響採購選項，推動全美更多校區逐步淘汰超加工食品。

