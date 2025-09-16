美國加州立法禁學校使用「超加工食品」 校園餐單禁加糖乳酪、包裝麵包等︱Yahoo

LOS ANGELES, CA - AUGUST 2, 2024 - Yazan Saleh, right, from Thomas Starr King Middle School, joins LAUSD students who participate in the annual food-testing event at Belvedere Middle School in Los Angeles on August 2, 2024. Students at various grade levels from across the nation's second-largest school system sample menu items that will appear on school lunches this year. The district is in the process of shifting as much as possible to scratch cooking at schools and moving away from items prepared in a central kitchen and then trucked to schools and reheated. The menu items have become healthier over the years although there's been a problem with getting students to eat healthier items. (Genaro Molina/Los Angeles Times via Getty Images)

【Yahoo健康】美國加州議會近日通過一項法案，禁止在學校餐單中使用「超加工食品」（ultra-processed foods, UPFs），被視為全美首個在法律層面上正式定義「超加工食品」的案例。

根據《衛報》報道，提出法案的州眾議員 Jesse Gabriel 亦曾推動禁止四種已在歐盟和其他國家被禁用的化學物，以及校餐中的六種人工合成食用色素，成為美國首例。迄今已有逾 20 個州效法相關禁令。

根據新法案，凡屬含有穩定劑、增稠劑、推進劑、色素、乳化劑、香料、增味劑、非營養性代糖或表面活性劑，並同時含有高飽和脂肪、鈉或添加糖的食品或飲料，將被界定為超加工食品，禁止出現在校園餐單。這類食品包括汽水、薯片、快餐、微波冷凍餐，甚至部分包裝麵包及加糖乳酪。

部分包裝麵包製作時通常加入乳化劑、穩定劑、增稠劑、色素或防腐劑，以延長保存期或改善口感，因此亦屬於「超加工食物」。

學者憂需更多人手及設備

不過，執行法案仍存挑戰。紐約大學營養及食品政策學者 Marion Nestle 表示，要替代超加工食品，就必須以「完整食材」取代，意味需要更多現場烹調、人手及設備，並要求聯邦補貼涵蓋額外成本。然而，Gabriel 反駁稱，加州部分學區已改用較天然替代品，反而節省了開支，例如將多種化學成分混合的糖漿，換成單一成分的楓糖漿。

環境工作組織（Environmental Working Group）副總裁 Bernadette del Chiaro 則認為，加州的舉措可能帶來「加州效應」，透過影響採購選項，推動全美更多校區逐步淘汰超加工食品。