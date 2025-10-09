美國加州迪士尼六旬婦遊玩「鬼屋」後身亡 警方：初步調查顯示與設施無關︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國加州迪士尼樂園一名六十多歲女子本月 6 日在遊玩「鬼屋（Haunted Mansion）」後身體不適，送院後不治身亡。

綜合外媒報道，當地消防部門表示，該名女子在完成「鬼屋」遊樂設施後突然失去意識。迪士尼保安人員隨即施行心肺復甦術（CPR），其後救護人員趕抵現場，將女子送往當地醫院救治，但最終證實死亡。

警方指，初步調查顯示女子的死因與遊樂設施無直接關連，具體死因將由驗屍官稍後確定。迪士尼方面則證實，一名遊客於 10 月 6 日需接受醫療協助並被送往醫院。

位於加州安那翰的迪士尼「鬼屋」自 1969 年 8 月 9 日正式開放，是華特．迪士尼（Walt Disney）生前最後一批參與設計的遊樂設施之一。整個旅程由一個幽靈聲音引導，帶領遊客穿越佈滿棺材的溫室、占卜師 Madame Leota 的降神房，以及滿布鬼魂的墓園。每年 8 月下旬至翌年 1 月初，園方會把「鬼屋」改造成以電影《聖誕夜驚魂）》為主題的季節版本。