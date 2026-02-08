美國加快生產 Tomahawk 和 AMRAAM 導彈的步伐

美國最近大幅度推進了 Tomahawk、AMRAAM 等導彈的生產。為此，國防部與 RTX 的雷神公司簽署了五項重要協議。這些協議旨在顯著提高陸攻和海上打擊型 Tomahawk、AMRAAM 導彈，以及標準導彈-3 Block IB 攔截器（SM-3 IB）、標準導彈-3 Block IIA 攔截器（SM-3 IIA）和標準導彈-6（SM-6）的生產能力和交付速度。該公司透露，隨著全球對這些精確彈藥的需求不斷增長，這些長達七年的協議建立了在公司先前投資基礎上擴大生產的框架。

根據協議，RTX 將每年生產的 Tomahawk 導彈增至超過 1,000 枚，AMRAAM 導彈增至至少 1,900 枚，SM-6 導彈增至超過 500 枚。RTX 還將提高 SM-3 IIA 的生產量並加速 SM-3 IB 的生產。根據新聞稿，這些彈藥的生產量預計將增長 2 到 4 倍。RTX 的首席執行官兼董事長 Chris Calio 表示，這些協議重新定義了政府和產業如何合作，加快關鍵技術的交付，是行政部門的採購轉型戰略及其快速交付最佳技術承諾的直接結果。

Tomahawk 導彈是一種精確武器，能從 1,000 英里外發射，並能在重重防禦的空域中精確打擊目標。美國及其盟友的軍隊已對 Tomahawk 進行了超過 550 次的飛行測試，並在實戰環境中使用了超過 2,300 次。它通常是美國軍隊用來打擊全球敵對力量的首選武器。RTX 還將增加 AMRAAM 的生產，這是全球最廣泛部署的空對空導彈。自 2024 年起，雷神公司開始生產第五代 AMRAAM，該導彈擁有先進的制導系統、軟件定義功能和增強的電子防護能力，能夠應對高度競爭的作戰環境。

截至 2025 年，AMRAAM 的生產幾乎是 2024 年的兩倍，且其性能已通過超過 6,000 次測試發射和 13 次空對空作戰勝利得到驗證。RTX 在擴大生產能力方面進行了大量投資，以加快多種關鍵彈藥的生產，並將繼續在生產擴張和加速項目上進行投資。根據這些框架協議的規定，生產將在雷神公司位於亞利桑那州圖森、阿拉巴馬州亨茨維爾和馬薩諸塞州安多佛的設施完成。這些與框架協議相關的公司投資已在 RTX 最近公佈的 2026 年財務展望中考慮進去。長期協議納入了協作資金方法，旨在保留前期的自由現金流，讓 RTX 能夠自信地進行投資以滿足長期需求。

