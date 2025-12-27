美國務卿盧比歐樂見泰柬停火 聯合國與歐盟也歡迎

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
（法新社華盛頓27日電） 泰國和柬埔寨今天達成停火協議，美國國務卿盧比歐表示歡迎，聯合國期盼這最終能引領泰柬兩國建立互信、實現和平，歐盟也呼籲雙方以真誠態度落實停火。
盧比歐（Marco Rubio）發布聲明指出：「我們敦促柬埔寨與泰國立即履行這項承諾，並全面落實吉隆坡和平協議（Kuala Lumpur Peace Accords）的條款。」
聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）的辦公室在社群媒體X平台發文寫道，圖克「樂見泰柬兩國恢復停火的消息，期盼此舉能為建立信任及和平鋪路。受影響社群和流離失所者必須獲得平安返回家園所需的一切必要協助。」
歐盟對外事務發言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）也在X感謝東南亞國家協會（ASEAN）對停火成果發揮正面作用，並強調「歐盟已準備好提供任何需要的協助」。
根據官方統計，泰柬兩國過去3週來在邊境發生的衝突，至少造成47人身亡，逾100萬人流離失所，雙邊交戰過程涉及火炮、戰車、無人機跟戰機。
