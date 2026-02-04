美國務卿：準備好與伊朗會談 須談飛彈與核子計畫

（法新社華盛頓4日電） 美國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，美國準備好在本週與伊朗當局會面，討論議題必須納入飛彈與核武計畫。

伊朗官方媒體今天報導，伊朗預定6日與美國在阿曼（Oman）會談；而早前有外交官員表示，美伊原訂6日於土耳其會談。

法新社報導，盧比歐今天並未證實是否在6日與伊朗當局見面。但他告訴媒體：「如果伊朗人想見面，我們隨時準備好。」

盧比歐說：「他們表達了會談的意願。若他們改變主意，我們也可以接受。」

廣告 廣告

此前，美國總統川普（Donald Trump）下令大幅提升在伊朗沿海的軍力部署，並揚言將發動攻擊。

盧比歐表示：「要讓這場對話產生實質意義，必須納入特定議題，包括伊朗的彈道飛彈射程、核武計畫、對區域內恐怖組織的支援，以及他們如何對待伊朗人民。」

伊朗先前在爭議性核子談判中，排除討論飛彈議題，認為能夠打擊以色列的武器是伊朗自我防衛的工具，每個國家都有權擁有這種武器。（編譯：紀錦玲）