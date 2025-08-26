美國包裹關稅新制上路 澳洲宣布停止部分郵件寄送

（法新社雪梨26日電） 澳洲今天宣布暫停部分寄往美國的郵件服務，以因應美國總統川普（Donald Trump）即將實施的包裹關稅新政所引發的「複雜且瞬息萬變的情勢」。

澳洲郵政（Australia Post）表示，將不再受理大多數寄往美國和波多黎各的包裹，「直到發布新的指示為止」。

價值低於100美元的禮品、信件及文件則不受影響。

澳洲郵政宣布這項政策之前，奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、印度和紐西蘭已採取類似措施。

日本同樣宣布明起暫停收寄發往美國價值超過100美元的個人禮品及商品。

台灣則自今天起暫停收寄發往美國的商品類郵件。

美國29日起全面暫停低價商品小額豁免（de minimis）關稅優惠，所有寄往美國等於或低於800美元進口郵件，均須繳納關稅。