美國南部遇酷寒 凍僵鬣蜥紛從樹上掉落

（法新社華盛頓1日電） 美國南部各州今遇酷寒天氣，原本氣候溫暖的佛羅里達州竟出現被低溫凍僵的鬣蜥從樹上掉落的罕見景象。嚴寒天氣為部分地區帶來近半公尺厚積雪，並伴隨強風導致交通大亂。

過去除高海拔地區外鮮少遇降雪的北卡羅來納州這回都出現暴雪。列星頓市（Lexington）積雪約40公分，而山區的福斯特（Faust）更達約56公分。

北卡州長史坦（Josh Stein）表示，1月31與2月1日這個週末假日共發生約1000起交通事故，造成2人死亡，呼籲民眾避免外出上路，提醒留意凍傷相關症狀。

這一波極端天候距離前一場橫掃美國大片地區的強烈風暴僅約1週，之前的風暴造成全美超過100人死亡，許多社區至今仍在努力清掃殘餘積冰。

佛羅里達州雖不像南北卡、喬治亞、田納西、肯塔基和維吉尼亞州南部般降大雪，仍出現破紀錄低溫。奧蘭多（Orlando）氣溫降至攝氏零下4度，創下自1923年以來 2月最低溫，往日當地這個季節的氣溫通常介於約攝氏12度到23度之間。

總部位於邁阿密的WPLG 10電視台（WPLG 10 TV）報導，佛州今早甚至出現「下鬣蜥」的罕見景況；冷血爬蟲類的鬣蜥因低溫凍僵而從樹上掉落。

社群媒體流傳的影片顯示，佛州南部地區有許多因低溫而凍僵的鬣蜥掉落在人行道上。

從事外來物種動物移除服務的基高爾（Jessica Kilgore）表示，這波寒流期間她收集到的鬣蜥已好幾百磅重，死活都有。

隸屬州政府的公部門「佛羅里達魚類與野生動物保育委員會」（FWC）發布行政命令，允許民眾把掉落地上的鬣蜥送至委員會各地辦公室；鬣蜥在當地屬野生動物，禁止在沒有許可證的情況下飼養。