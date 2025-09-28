貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
美國即將運用新系統在更遠距離偵測敵方無人機
美國可能即將具備在更遠距離偵測敵方無人機的能力。最近在技術準備實驗活動中展示了一個基於人工智能的無人機偵測系統。這個系統由 L3Harris Technologies 和 Shield AI 共同展示，能夠比現有系統更快地偵測敵方無人機。此次測試活動還顯示，即使無人機部分被建築物或雲層遮蔽，該系統也能進行有效偵測，這一點對於提升作戰效率具有重要意義。
L3Harris 在測試中使用了 WESCAM MX 系列的電光/紅外傳感器，並整合了 Shield AI 的 Tracker 反無人機軟件，以偵測多類型的無人航空系統。L3Harris 的副總裁兼目標與傳感系統總經理 Tom Kirkland 表示，現今的作戰人員和盟友面臨著新型無人威脅，這些威脅需要在更大的範圍內更快地作出反應，同時自身不被發現。與 Shield AI 的合作，使得經過戰鬥驗證的目標系統如 WESCAM MX 系列能夠更有效，並為操作人員提供額外保護。
接下來，L3Harris 和 Shield AI 的合作將進入新階段，將進一步細化不同空中物體的行為模型，以提升在白天和夜間作戰中對於空中、陸地和海洋領域的性能追蹤。該人工智能驅動的能力將與 L3Harris 的 VAMPIRE 反無人系統整合，專為防禦小型無人機而設。Shield AI 的副總裁 Christian Gutierrez 表示，敵方的無人機數量和環境的複雜性前所未有，擊敗這一威脅需要智能、可適應和被動的技術，而此次與 L3Harris 的合作正是將自動化和傳感技術的優勢結合，以滿足迫切的作戰需求。
在最新的技術創新中，L3Harris 的 WESCAM MX 系列多傳感器、多光譜的電光和紅外監視及目標獲取系統，支持從空中、陸地到海洋各領域的情報、監視和偵察任務。WESCAM MX 系列的炮塔在各項性能上均超越主要競爭對手，提供業內最長的電光/紅外目標識別和標定範圍。L3Harris 強調，其標定系統使團隊能夠全天候主導戰場，精度達到前所未有的水平。這些系統經過實地驗證，並廣泛部署，提供“即插即用”的安裝方式，以及高敏感度的多光譜傳感器，能夠應對白天、低光和夜間的任務。
L3Harris 進一步指出，WESCAM MX 系列的電光/紅外系統為市場帶來新一代的前視紅外和電光傳感器能力，這在當今對先進不對稱威脅識別技術需求日益增長的環境中，顯得尤為重要。這些技術的發展不僅提升了無人機偵測的準確性，也為作戰人員提供了更為安全的環境。隨著這些技術的實現，美國在應對無人機威脅方面的能力將會顯著增強。
