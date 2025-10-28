美國參議員提出限制青少年使用 AI 聊天機器人提案

根據最新消息，參議員 Josh Hawley（共和黨－密蘇里州）和 Richard Blumenthal（民主黨－康乃狄克州）於週二提出了名為 GUARD Act 的新法案，該法案要求人工智能（AI）公司驗證每位使用其聊天機器人的用戶年齡，並禁止所有未滿 18 歲的青少年訪問這些聊天機器人。根據 NBC News 的報導，這項法案的提出正值安全倡導者和家長在參議院聽證會上呼籲注意 AI 聊天機器人對兒童的影響。

根據該法案，AI 公司必須通過要求用戶上傳政府發放的身份證明文件或使用其他“合理”的驗證方法（例如面部掃描）來驗證年齡。法案規定，AI 聊天機器人需在每 30 分鐘的間隔內披露其並非人類，並必須設置防範措施，防止它們聲稱自己是人類，這一點與加利福尼亞州最近通過的 AI 安全法案類似。此外，法案還將禁止運營任何為未成年人生成色情內容或宣傳自殺的聊天機器人。

Blumenthal 在提供給《The Verge》的聲明中表示：「我們的立法對剝削性或操控性 AI 施加了嚴格的保障措施，並以刑事和民事處罰進行強有力的執法。大科技公司在兒童安全面前，始終將利潤置於首位，背叛了我們對他們的信任。」

