向華強與太太陳嵐怒斥YouTuber造謠
美國及歐盟海軍將利用 750,000 英里電纜網絡追蹤潛艇
潛水光纖電纜的應用已超越傳統通訊的範疇，進入反潛戰爭的新領域。這些光纖電纜在海底延伸超過 120 萬公里，現在正利用一項名為分布式聲學感測（DAS）的新技術，轉化為巨型的被動聲納陣列。這項技術原本是為了通訊而設計，但如今已經能夠有效地探測、分類和追蹤潛艇、表面艦艇及其他海底活動，並能在海上航道中提供準確的監控。
分布式聲學感測技術的運作原理相對簡單，利用標準的光纖電纜作為一連串的聲學感測器。當脈衝激光通過電纜時，微小的背散射信號會根據附近聲波造成的震動或壓力而變化。透過分析這些模式，先進的演算法能夠有效地探測和定位潛艇引擎、船舶螺旋槳或地震活動等海底聲音。這種技術不僅能將現有的通訊電纜轉變為一個連續的、分布式的實時監控系統，還能以遠低於傳統聲納系統或水下麥克風網路的成本，實現對海洋的數千英里的監聽。
隨著技術的發展，DAS也展現出超出軍事用途的潛力，例如檢測電纜篡改、自然災害如地震，甚至非法的水下活動，這些都為其帶來了戰略及商業上的好處。近幾年來，許多研究已經證實，DAS可以在淺水和深水環境中探測和追蹤船隻及潛艇，並通過人工智慧將聲學讀數與船隻的 GPS 或 AIS 數據進行匹配。這一技術的應用，標誌著從理論走向實際防衛應用的快速進展。
美國、英國、澳大利亞及幾個歐洲國家已經啟動了將DAS整合到其海洋領域意識框架中的計劃。美國海軍及其研究夥伴已經從西海岸的實驗性試驗進展到將DAS數據融入操作網絡中。美國正在測試將DAS數據與 P-8A Poseidon 海洋巡邏機及水下無人機的數據融合，探索人工智慧如何增強在太平洋的探測能力。英國國防部與主要電信供應商在北大西洋和北海進行了DAS系統的實驗，以監控水下基礎設施及追蹤潛艇。英國是首個公開承認DAS作為其國土防衛及電纜保護策略一部分的國家。
在歐洲，包括荷蘭、挪威和德國等國家也在測試基於DAS的船隻追蹤技術。荷蘭在北海開創了基於電纜的監控實驗，而挪威的公司則正在開發沿著北極航道的長距離感測技術。歐盟的Horizon研究計劃也資助了DAS海洋安全和電纜保護項目。在AUKUS夥伴關係內，澳大利亞與美國和英國合作，將DAS技術與人工智慧驅動的潛艇探測系統及無人水下載具進行整合。官員們暗示，未來的AUKUS努力將把光纖感測網絡與自主防衛平台聯結，創建一個覆蓋印太地區的共享水下監控網絡。
中國和俄羅斯也被認為在探索DAS技術的可能性。中國擁有密集的區域電纜網絡，可能正在測試DAS以進行監控和防篡改任務。俄羅斯則對西方在北極和波羅的海的監控表示擔憂，警告DAS支持的網絡可能威脅其戰略潛艇。多起涉及水下電纜損壞的事件，包括無法解釋的斷裂及懷疑的干擾，進一步強調了這些光纖網絡在地緣政治競爭中所扮演的新角色。分析人士指出，DAS具有多項優勢：它利用現有基礎設施，提供持續且隱蔽的覆蓋，並且能夠在海洋的廣大距離上輕鬆擴展。然而，仍然存在一些挑戰，例如系統產生的數據量極為龐大，需依賴先進的人工智慧處理以篩選有用的信號。此外，在海洋噪音中探測非常安靜的潛艇同樣是一項技術挑戰。
專家們對於敵對勢力可能會嘗試干擾、欺騙或映射DAS支持的電纜，甚至在衝突情境中對其進行物理攻擊表示擔憂。隨著DAS技術的普及，專家認為這可能會改變水下戰爭和情報行動的格局。透過有效地將全球通訊電纜轉化為聲學警報，軍方將能夠在水道、瓶頸和關鍵運輸路線中，幾乎實時地探測潛艇的活動。這項技術的潛力已經在改變軍事規劃，模糊了情報、網絡行動與傳統反潛戰爭之間的界限。隨著人工智慧和光纖感測技術的快速進步，防衛研究人員預測，在未來五年內，全球將見證首個跨越海洋的「虛擬水下麥克風陣列」投入使用，潛艇在密集電纜水域中隱蔽行動的難度將進一步加大。
推薦閱讀
其他人也在看
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔｜Amazon Prime Day優惠2025
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$90 促銷中。換算之後大約只要 HK$700，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Google AI Mode 香港開通，支援繁中、使用限制嗎？
Google AI Mode 香港開通，支援繁中、使用限制嗎？Yahoo Tech HK ・ 1 天前
錯過了 Amazon 特價時段？七款你還能買到的優惠產品（AirPods 4、Arlo 相機、超便宜耳機、SSD）
錯過了 Amazon 特價時段？七款你還能買到的優惠產品（AirPods 4、Arlo 相機、超便宜耳機、SSD）Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合｜Amazon Prime Day優惠2025
AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Samsung T9 便攜 SSD 激降，歷史新低 HK$740 直送香港｜Amazon Prime Day優惠2025
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,490 入手 8K 隱形自拍神器｜Amazon Prime Day 2025
現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著秋季 Prime Day， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$320 就能入手，打破了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Sonos Ace 史低，HK$2,330 購 AirPods Max 平替之選｜Amazon Prime Day 2025
Sonos 頭戴式耳機 Ace 自推出以來，憑藉其出色的音質表現和精緻的工藝設計，在高端耳機市場佔有一席之地。如今 Amazon 推出優惠，直降至 US$299，約合 HK$2,330 為歷史最低。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
LG UltraGear OLED GX9s 史低對折，HK$5,380 免運購 240Hz 曲面電競顯示器｜Amazon Prime Day 2025
臨近年末是升級電競裝備的好時候，趁著秋季 Prime Day 的機會，LG 很有誠意地為玩家奉上了對折優惠的 34 吋 UltraGear OLED GX9s。其會員特價降到了 US$691.42，為歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！
54歲商台著名DJ小儀，今日（10日）於節目內宣佈退休，並會離開商台！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 1 天前
網紅五索玩「你問我答」稱：有錢都唔包馬生 談及小朋友即爆喊
35歲的網紅「五索」（鍾睿心）今年初被爆出是坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦，事後高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。五索於周四(10月6日)上載短片大玩「你問我答」，當提及孩子更忍不住流淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
58歲鄭伊健與蒙嘉慧的「簡單愛情生活」，一同打機也覺快樂：生活夠用就已經好開心
鄭伊健迎來58歲生日，過得簡單的他，無論是保養得宜的程度，還是「打機萬事足」的心態，也令人津津樂道。另一個令人為他高興的，想必是和太太蒙嘉慧（Yoyo）的穩定生活，由在香港、日本兩地走，到回流香港，不時踩踩單車又過一天，這樣的婚姻低調又令人羨慕。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
高通中槍！中國突襲式反壟斷調查 盤前股價挫跌
中國監管機構周五 (10 日) 宣布，對美國晶片大廠高通收購以色列汽車通訊晶片公司 Autotalks 的交易展開反壟斷調查，此舉正值美中領導人即將會晤前夕，為兩國之間的科技與貿易緊張再添火藥味。受消息影響，高通盤前股價一度下跌逾鉅亨網 ・ 9 小時前
【中環解密】鄭志剛點出亞洲家族財富傳承死穴
周大福鄭氏家族長孫鄭志剛，以香港財富傳承學院主席身份接受雜誌Tatler Asia訪問，問及當代亞洲家庭財富傳承面臨的挑戰，他回應說，許多家族缺乏整體治理體系去協調話事人、成員、管理者及各持份者的不同利益，而這種缺失往往導致家族內部分裂，最終導致喪失共同目標。信報財經新聞 ・ 1 天前
Lululemon低至半價「這裡買」再平啲？Jennie同款Sports Bra低至$3XX、修腿提臀Leggings低至$4XX
有Lululemon的粉絲嗎？即使市面上多了瑜珈服品牌的競爭，但有「瑜珈界愛馬仕」之稱的Lululemon地位還在頂流，近期更被Yahoo購物專員留意到有低至半價優惠，Jennie同款Sports Bra折後低至$315！趁還有碼數就買定離手！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
孫藝真與玄彬婚後的「模範愛情關係」！彼此尊重是必須，孫藝真大讚玄彬：讓我做回自己
孫藝真在產後復出的首部電影《徵人啟弒 /選擇有罪》慶功宴上亮相，老公玄彬罕見現身支持，這是兩人婚後首次同框，引起網絡熱議。而孫藝真最近亦在YouTube訪談節目《精靈在炯》中，大談婚後生活與育兒日常。她坦言，為人太太和母親後，讓她感到前所未有的幸福。Yahoo Style HK ・ 19 小時前
羅樂林陳寶儀同居分房生活關係良好 與許紹雄一家團圓聚餐齊慶中秋
羅樂林曾表示與第二任太太陳寶儀已分房瞓多年，不過二人一直都沒有離婚，繼續同居分房生活，並保持良好的家庭關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 1 天前
Hermès手袋2026春夏款預覽：Birkin、Kelly，還有水桶包、波士頓包「靜奢迷」快來收藏
時裝周怎能不留意Hermès，2026春夏系列亮相後，一眾「愛馬仕人」都在留意有無下期手袋目標！Birkin、Kelly這些必然是焦點，還有什麼袋款吸引呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前