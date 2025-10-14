美國反對聯合國淨零框架 海運減排方案過關生變

（法新社倫敦13日電） 聯合國旗下國際海事組織（IMO）推動減少海運碳排放方案，原本有望本週正式通過，但美國揚言制裁支持的國家，讓這項方案可能在最後關頭生變。

這項在4月通過的「淨零框架」（Net Zero Framework,NZF），預計將於17日在總部設於倫敦的國際海事組織會員國會議中，藉由14日起展開的討論正式採納。

淨零框架要求船舶自2028年起逐步減少碳排放，並於2050年達成完全去碳化。

然而，美國政府10日公開威脅，將對支持淨零框架的國家祭出制裁及其他懲罰性措施，讓這項方案岌岌可危。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、能源部長萊特（Chris Wright）與運輸部長達菲（Sean Duffy）共同發表聲明指出，美國總統川普（Donald Trump）政府「堅決拒絕」NZF提案。

美方揚言，可能對投下贊成票的國家祭出多項懲罰，包括限制簽證、禁止這些國家註冊的船隻進入美國港口以及實施商業制裁等。

對於淨零框架前途未卜，歐盟今天重申，會員國全力支持這項方案。英國接受法新社採訪時，也表達同樣立場。

但1名歐洲消息人士對法新社表示，美國的威脅可能會影響「對美國影響力較為敏感，且容易受到報復措施衝擊的國家」。

這名消息人士還說：「我們對最後結果仍抱持樂觀，但這次通過的過程顯然會比以往更緊繃，棄權票的風險也會提高。」