美國右派加強滲透主流媒體 CBS 任命特朗普盟友 派拉蒙計劃收購 CNN 母公司︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國右派近期加強對主流媒體的影響力，特別是電視新聞領域，成為特朗普政府的重要目標。《CBS》近日委任特朗普盟友溫斯坦（Kenneth Weinstein）出任公眾投訴主管，消息公布數星期前，甲骨文創辦人艾利森剛完成對《CBS》母公司派拉蒙（Paramount）的收購，派拉蒙亦計劃收購《CNN》的母公司。

根據《衛報》報道，派拉蒙據稱正計劃收購 Warner Bros Discovery，即《CNN》的母公司，意味著具影響力的新聞網絡或將落入一個傾向特朗普的傳媒集團旗下。同時，傳媒大亨梅鐸家族長年的內部糾紛亦已平息，確保霍士新聞等媒體繼續保持保守立場。

溫斯坦出身保守派智庫「哈德遜研究所」，並無新聞工作背景，與特朗普政治立場接近，引發外界憂慮會成為政府影響新聞的渠道。他上任的時機亦惹人關注，因為在此之前，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）批評 《CBS》節目《Face the Nation》剪輯有偏差。

《CBS》近日委任特朗普盟友溫斯坦（Kenneth Weinstein）出任公眾投訴主管。(Photo by Michael Brochstein/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

《South Park》下架戲仿柯克的節目

派拉蒙新任主席兼行政總裁 David Ellison 亦正洽商收購由前《紐約時報》記者 Bari Weiss 創辦的《Free Press》，並考慮讓她重塑《CBS》新聞的編輯方向。此外，在查理．柯克（Charlie Kirk）遇刺翌日，派拉蒙下架了一集曾以《South Park》角色戲仿柯克的節目。

另一方面，霍士母公司股價自特朗普再次當選以來已上升超過 40%。霍士新聞 8 月奪得全日收視 63% 及黃金時段 65% 的觀眾比例，CNN 和 MSNBC 同期收視則跌去一半。梅鐸家族和解後，長子 Lachlan 與兩名妹妹 Chloe 及 Grace 將掌握家族媒體業務至 2050 年，三名放棄權力的子女則獲 11 億美元分配。

除了電視新聞，右翼力量在其他媒體也逐漸顯現。由貝索斯（Jeff Bezos）擁有的《華盛頓郵報》近日委任前《經濟學人》及《華爾街日報》撰稿人 Adam O’Neal 負責評論版，推廣「個人自由及自由市場」的理念。

而在《Vanity Fair》，新任總編輯 Mark Guiducci 提出讓特梅拉尼婭（Melania Trump）登上封面時，則引起內部員工強烈反彈。