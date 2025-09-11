美國右翼青年領袖遭槍擊 川普悲慟稱黑暗時刻

（法新社華盛頓10日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天針對右翼青年領袖柯克（Charlie Kirk）在猶他州校園演講時遇刺身亡一事表達悲慟與憤怒，並形容這是「美國的黑暗時刻」。

川普說：「柯克在猶他州一所大學校園遭令人髮指的暗殺，讓我既悲慟又憤怒。柯克啟發了數百萬人，所有認識他、愛他的人今晚都陷入震驚與痛苦之中。」

川普進一步說：「這是美國的黑暗時刻。」

川普說柯克「為真理與自由而殉道」，並向家屬致上祈禱與哀悼。

柯克是在出席猶他谷大學（Utah Valley University）活動時遭人槍擊身亡，他生前曾協助提升川普在年輕選民的支持度。

凶嫌目前仍在逃。

現場畫面顯示，柯克當時正在面對大批群眾發表演說，突然傳來一聲槍響，他旋即倒在椅子上，攝影機也迅速轉移，現場群眾驚慌失措。

調查人員表示，他們認定這單一的子彈，出自位置在校園屋頂的某個黑衣人士，疑為一起有計畫的狙殺行動。