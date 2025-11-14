黑色星期五優惠大合集！
美國司法部對加州選區重劃案提告 阻止民主黨取得國會多數計畫
（法新社華盛頓13日電） 美國司法部今天宣布，已對加州選區重劃計畫「第50號提案」提起法律訴訟。這份本月稍早獲得加州選民壓倒性通過的提案，可讓民主黨在明年期中選舉勝算大增。
法新社報導，加州選民4日投票通過「第50號提案」（Proposition 50），對民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）而言是一大勝利。紐松愈來愈藉由展現願意對抗美國總統川普（Donald Trump），來取得民主黨內領導地位。
英國廣播公司（BBC）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州共和黨人上週已針對第50號提案，向加州中區聯邦地區法院提起訴訟。
美國司法部今天發布聲明表示，他們已加入這起訴訟，指控這項提案以「種族歧視方式」對國會選區進行「傑利蠑螈」（gerrymander，美國政治術語，指將選區劃分為有利於特定某方），違反美國憲法第十四修正案。
美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在聲明中說：「加州的選區重劃詭計是明目張膽的奪權，是對公民權利的踐踏及對民主程序的嘲弄。」
第50號提案可能讓民主黨在明年期中選舉新增5席，有利於爭奪美國國會控制權。
民主黨人的說法是，由於白宮為助其維持在國會的些微多數，而讓德州共和黨人在壓力下通過當地的選區重劃案，因此他們也要採取行動來創造公平的競爭環境。
