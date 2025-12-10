美國司法部控兩中國男子 涉與香港物流公司員工合謀 走私輝達 AI 晶片至中港｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國司法部周一（8 日）表示，兩名中國籍男子涉嫌將輝達（NVIDIA）的 H100 和 H200 人工智能晶片走私到香港和中國而遭到扣押，最高面臨 10 至 20 年監禁。司法部指，涉案的走私總額高達 1.6 億美元。而在司法部公布事件的同一日，總統特朗普就宣布允許 NVIDIA 出售 H200 晶片給「指定客戶」。

司法部指，58 歲的袁本林（Benlin YUAN，音譯）以及 43 歲的龔凡岳（Fanyue Gong，音譯），分別居住在加拿大安大略省密西沙加（Mississauga）以及紐約市，其中袁是美國維珍尼亞州斯特林（Sterling）一間資訊科技服務公司的行政總裁，這間公司並且是中國一間大型 IT 公司的美國分支。

從產品撕走輝達標籤 改貼虛假品牌

司法部的文件披露，龔與袁涉與香港一間物流公司及中國一間AI科企的員工合謀，以規避美國出口限制。龔與同謀先透過代購人和中間人獲取輝達的 H100 及 H200 晶片，並謊稱這些貨物是為美國客戶或無需出口許可證的第三國客戶準備。這些顯示卡被運往美國多個倉庫，龔的員工會在倉庫撕下輝達的品牌標籤，並貼上一間虛假公司「SANDKYAN」的標籤，然後按照龔的指示準備出口。文件又指，袁會替香港一間物流公司招募人員，這些人員會檢查，並且代這家香港物流公司為晶片貼上虛假品牌的標籤。

休斯敦物流公司收中國近 4 億元電匯

文件又提到，居住在德州密蘇里（Missouri）的 43 歲男子 Haochun Hsu，在休斯敦擁有一間出口公司 Hao Global LLC，他被指在 2024 年 10 月至 2025 年 5 月期間，協助將上述的 H100 及 H200 晶片走私到中國。Hsu 和他人會偽造貨運單據，虛報貨物類型及其收貨人，以掩蓋晶片的最終目的地。Hsu 及其公司並從中國收取了超過 5,000 萬美元（3.9 億港元）的電匯款項，以支持這項走私計劃。

暫准保釋 面臨最高10年監禁

Hsu 已經在今年 10 月 10 日承認走私及非法出口罪，面臨最高 10 年監禁，他目前獲准保釋，Hao Global LLC 亦面臨相等於犯罪所得收益 2 倍的罰款。袁本林就被控違反美國《出口管制條例》，面臨最高 20 年監禁和最高 100 萬美元罰款，而龔凡岳就被指共謀走私貨物出境，面臨最高 10 年監禁。

美國德州南區聯邦檢察官 Nicholas Ganjei 表示，今次「守門人行動」（Operation Gatekeeper）已經揭露了一個複雜的走私網絡，指走私分子將尖端 AI 技術送往企圖損害美國利益的人，已經威脅到美國的國家安全。Ganjei 說，AI 晶片是 AI 優勢的基石，也是現代軍事應用不可或缺的一部分，當局將會嚴厲打擊任何企圖損害美國技術優勢的人士。

特朗普：適度出口 H200 不削弱美國優勢

美國近年一直加強對中國的出口限制，不過特朗普在周一宣布，允許輝達向中國銷售 H200 晶片，美國政府會從銷售額抽取 25% 收益。特朗普表示，美國在 AI 晶片的研發進度持續領先他國，有限度出口不會削弱美國的技術領先地位。