美國向史瓦帝尼、尚比亞提供約千劑HIV預防新藥
（法新社華盛頓18日電） 在美國總統川普大幅削減全球援助的幾個月後，美國政府今天表示，已向史瓦帝尼、尚比亞2個非洲國家提供新型愛滋病毒（HIV）預防藥物lenacapavir共約1000劑。
美國政府計劃與國際組織「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」（Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria），以及美國生物製藥公司─吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences Inc.）合作，擴大長效型針劑lenacapavir的推廣範圍。
全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會的執行董事桑茲（Peter Sands）表示，總計已向史瓦帝尼和尚比亞交付約1000劑，這些藥物將於本週開始使用。
美國國務院負責協調援助事務的官員呂因（Jeremy Lewin）表示，美國計劃資助200萬劑lenacapavir給中低收入非洲國家。
他說，初始目標是在2028年底前達標，但有可能在2027年年中實現。
lenacapavir是一種新的注射型HIV預防藥物，每年只需注射2次。專家表示，與需要每日服藥的療法相比，是一項重大改進。
這種針劑是由美國吉立亞醫藥公司生產，預計將大幅降低新增HIV感染人數，尤其是孕婦和哺乳期婦女。
川普（Donald Trump）自今年1月重返白宮，展開第二任期以來，已削減超過80%的對外援助，認為其浪費資源，且不符合美國利益。
美國政府先前已大幅削減一些長期實施的愛滋病預防計畫，包括HIV暴露前預防性投藥（PrEP）計畫。
