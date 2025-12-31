美國啟動新工藝回收冷戰核廢料中的稀有鈈同位素

美國能源部在薩凡納河國家實驗室推出了一種新的放射化學分離過程，旨在從冷戰期間生產的 Mark-18A 目標中回收稀有同位素。這些遺留材料中含有全球供應的未分離鈈-244，這是一種極為稀有的元素，對於核法醫學至關重要，還包含大量的重鈰。技術回收過程涉及將重鈰轉化為鈈-252，後者作為核反應堆的關鍵啟動源。Mark-18A 項目的項目經理 Chris Armstrong 表示，我們在 SRNL 啟動了一項新的核回收能力，這是滿足美國政府關鍵任務的高價值同位素提供的第一步。這項操作標誌著自冷戰時期以來失去的專業放射化學處理能力的重新建立。

在南卡羅來納州的設施中，最近的一項環境發現突顯了這種主動管理的緊迫性。根據《Interesting Engineering》在 2025 年 7 月的報導，薩凡納河地區的工人在 F 區罐農場附近的例行檢查中發現了一系列放射性黃蜂巢。一個巢穴發現在一個裝有液體放射性廢物的罐附近，輻射水平超過聯邦安全限值的 10 倍。調查人員確定，這種污染並非由於新的洩漏，而是現場遺留的放射性污染。據信，這些黃蜂可能將環境中的污染泥土或木纖維納入其巢穴中，有效地濃縮了數十年前的放射性核素。這一事件顯示了冷戰遺留材料的持久性，以及能源部新回收計劃在管理這些複雜環境中的重要性。

Mark-18A 目標回收計劃是國家核安全管理局、環境管理辦公室和科學辦公室之間多年合作的成果。通過將環境清理任務與國家安全專業知識相結合，該團隊將歷史廢棄物材料轉變為戰略國家資源。這一從安全儲存到主動管理的轉變滿足了能源部複合體內的具體任務需求。該項目在薩凡納河地區設計和編程，標誌著國內核回收能力的重大進展。該倡議直接支持全國振興核工業基礎和加強國內核燃料循環的議程。

這一首個目標的轉移證明了我們環境清理任務的無縫集成，同時將歷史廢棄物材料轉變為國家的戰略資源，薩凡納河運營辦公室經理 Edwin Deshong 在新聞稿中補充道。這為科學家、工程師和技術人員提供了必要的實踐培訓，滿足擴大核能勞動力的迫切需求。這一回收過程主要在 SRS 設計、建造和編程，還提高了員工在放射化學處理系統設計、施工和操作方面的經驗。通過專注於高價值同位素的回收，該計劃同時解決了核工業的挑戰和不擴散政策的要求。

